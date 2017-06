Congo-Brazzaville: Assistance - L'orphelinat Cœur céleste ouvre ses portes aux donateurs

Une journée portes ouvertes aux partenaires, donateurs et bénévoles a été organisée le 17 juin par l'orphelinat Cœur céleste pour leur montrer les activités menées par les pensionnaires.

Situé au quartier Tchimbamba dans le 1er arrondissement Emery Patrice Lumumba de Pointe-Noire, l'orphelinat Cœur céleste prend en charge près d'une trentaine de pensionnaires en situation de précarité, les enfants abandonnés et les démunis. Il s'occupe aussi des enfants orphelins externes qui régulièrement viennent prendre des kits alimentaires en attendant d'être placés à l'orphelinat par le juge des enfants.

La journée portes ouvertes oragnisée par l'orphélinat Coeur celeste que dirige Celestine Bagniakana, fondatrice et promotrice de la dite orphélinat, est initiée afin de montrer aux différents donateurs les activités qui s'y déroulent et susciter d'autres adhésions à cette œuvre charitable. L'éducation, la formation aux métiers mais aussi les activités culturelles et artistiques meublent la vie des pensionnaires chaque jour. Ce, grâce au soutien et à l'apport incommensurable des donateurs, partenaires et bénévoles. « L'orphelinat vit grâce à votre bonté et et à votre apport. C'est pour cela que nous ne cesseront jamais de vous remercier à chaque instant. Les pensionnaires sont à la charge de l'orphelinat.

Grâce à l'apport des encadreurs, les enfants apprennent des métiers tels que la couture, la coiffure afin d'avoir un métier en mains et entrer sans problème dans la vie active », a dit Célestine Bagniakana. Et d'ajouter que les enfants que nous recevons ici viennent d'horizons divers. Une fois admis à l'orphelinat, nous nous occupons de leur santé, ils sont formés et éduqués pour qu'ils soient des citoyens modèles. Nous voulons que cette action soit pérenne grâce à vous les donateurs. C'est pourquoi nous vous implorons de toujours soutenir, a-t-elle poursuivi.

Le cri de cœur de la présidente de la Fondation Cœur céleste a également eu un écho favorable du côté des pensionnaires qui, par le biais de Grâce Moukoko, 10 ans, ont dit aux donateurs: « Nous sommes l'avenir de demain. Si vous nous accorder votre assistance et votre soutien, nous allons vivre ainsi en paix comme tous les enfants du monde ».

Devant l'assistance, les pensionnaires ont présenté leur savoir faire en couture et en coiffure en faisant la restitution pratique des enseignements suivis dans ces différents métiers. Les enfants de l'orphelinat Cœur Céleste ont, en outre, démontré leur talent dans les activités culturelles et artistiques (poèsie, théâtre, danse traditionnelle et contemporaine, chant...). À la fin de l'activité, plusieurs donateurs ont fait des dons divers à l'orphélinat (couvertures, ballons de football, vivres... ). Des donateurs sont Bassdrill, Carina, Michel Antonelli, l'épouse du Consul général de France à Pointe-Noire, Paolo, Mehdi, Valentino, Kader... Le Groupe de chant Gospel Les Célestes a, de son côté agrémenté, l'activité par des chants et louanges en guise de remerciements à tous.

Depuis la création de l'association Halte sida, Célestine Bagniakana ne cesse de mener des actions à l'endroit de l'enfance vulnérable en général et des orphelins du sida en particulier. Les fournitures scolaires, les cadeaux et vivres à Noël, pâques, etc. sont donnés aux enfants vivant dans la précarité. Depuis plus de cinq ans, l'orphelinat Cœur Céleste vient appuyer cette action de cœur et d'amour en s'occupant des pensionnaires âgés de 2 à 14 ans.