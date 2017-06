Madagascar: Banque mondiale - 250 millions de dollars pour le social

La Banque Mondiale intervient déjà dans deux projets humanitaires dans le Sud du pays. En 2015, son conseil d'administration a approuvé un crédit de 40 millions de dollars pour financer un projet de filets sociaux. Le projet cible trente deux mille ménages extrêmement pauvres, atteignant ainsi plus de 162.500 personnes. Une année plus tard, l'Institution de Bretton Woods a annoncé une enveloppe de 35 millions de dollars pour les ménages affectés par la sécheresse dans le sud du pays. Ce financement additionnel bénéficiera à plus de trois cent vingt mille personnes dans les cinq quartiers les plus affectés, et contribuera à leur rétablissement après la sécheresse due à El Niño.

À l'échelle mondiale, 25 % des enfants de moins de cinq ans présentent des signes de malnutrition chronique, souffrent d'un retard de croissance, et ne connaissent pas encore l'école maternelle. À Madagascar, 47% des enfants de moins de cinq ans ont un retard de croissance, et 28 % des enfants fréquentent l'école maternelle », a fait savoir le vice-président de la Banque Mondiale.

« Des millions d'enfants ne sont pas en mesure de réaliser pleinement leur potentiel en raison d'une nutrition insuffisante, d'une stimulation et d'un apprentissage précoces inadéquats, ou de l'exposition à la violence et à l'abandon.

