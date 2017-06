Madagascar: Fête nationale - Pas d'invités d'honneur venant de l'étranger

Seul le fondateur de l'empire Tiko a répondu présent. L'attitude de ces anciens Présidents serait-elle la même pour le 26 juin prochain ? Pour le cas de Marc Ravalomanana, force est cependant de constater que le courant ne passe plus entre le président national du TIM et le locataire d'Iavoloha. Quant aux chefs d'église, ils ont honoré de leur présence le défilé militaire, le 26 juin 2016, à Mahamasina, mais ils se sont abstenus d'aller à Iavoloha.

Diverses raisons. En effet, l'année dernière, les anciens Présidents tels que Didier Ratsiraka, Zafy Albert et Andry Rajoelina ont été absents, à Iavoloha, et ce, pour diverses raisons. L'amiral a assisté à la revue militaire mais il a boudé le grand banquet à Atsimondrano. L'homme au chapeau de paille ne voulant pas s'afficher ni à Mahamasina ni à Iavoloha. Quant à l'ancien Président de la Transition, sa relation avec son ancien ministre des Finances et du Budget n'est pas au beau fixe.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.