Madagascar: Cinéma - Songs for Madagascar, un film avec Le Madagascar All Stars

Réalisé par César Paes, le film Songs for Madagascar réunit six des plus grands artistes, des plus connus dans le monde, de Madagascar. Dama Mahaleo, Erick Manana, Jaojoby, Justin Vali, Olombelo Ricky, Régis Gizavo font partie du cast de ce film produit par Laterit Production, avec le soutien du Arts and Humanities Research Council, University of Southampton, Vazimba productions, Air Madagascar.

Le film sera projeté ce soir, en cette journée de fête qui célèbre la musique dans tous ses états. Une projection donc, mais pas à Mada, mais en France. Synopsis : « Les musiciens du groupe Madagascar All Stars, les six plus grands noms de la musique malgache, tous habitués aux scènes internationales, s'unissent et créent ensemble "un son" pour Madagascar. Ils se mobilisent pour défendre les ressources naturelles de leur île natale.

Filmé à une caméra et sans commentaire, le film les accompagne dans l'intimité de la création, au plus proche de la musique en train de se faire ». Le film a déjà fait de grands pas car il est sélectionné dans plusieurs festivals : Festival dei Popoli - sélection officielle Hit me with music - Italie, 6e Festival du Film Oriental et de l'Océan Indien - La Réunion XXXII. 2017, Black International Cinema Berlin - Allemagne et Festival Int. du Film Insulaire de Groix - France.