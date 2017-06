Madagascar: Café de la Gare - Kenny Wesley revient sur scène

Ce soir, en afterwork mais surtout pour célébrer la fête de la musique, Kenny Wesley animera la soirée et fera vibrer l'assistance avec sa voix impressionnante. Il partagera la scène avec Steph Ramby, Tovo J'Hay et Anyah. Avec une affiche pareille, la soirée promet d'être très colorée, avec de la soul et du r'n'b à gogo. Et ce ne sera pas tout, car dès demain, place à un autre showman : Jimmy Harrison qui animera l'afterwork à partir de 19h. Puis un duo très attendu lors du Master's Duet avec Kenny Wesley et Steph Ramby toujours au Chefs Avenue Music Club. Musique maestro !

