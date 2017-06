Madagascar: HVM et gouvernement - L'argent public gaspillé à Toliara

Les assises régionales du HVM organisées à Toliara ont été prises en charge par l'argent des contribuables. L'absence d'une loi sur le financement des partis favorise les abus du parti au pouvoir.

Le parti au pouvoir a organisé vendredi et samedi dernier ses assises régionales à Toliara. Plus de 80% des membres du gouvernement ont fait le déplacement dans la Cité du Soleil pour ce rendez-vous purement politique, pour la simple raison qu'ils sont à la fois ministres et barons du HVM. Hier, le gouvernement a tenu son troisième Conseil décentralisé dans la Capitale du Sud. Les ministres qui étaient sur place pendant les assises régionales du parti au pouvoir n'étaient plus rentrés à Tana pendant les deux jours qui séparaient les deux rendez-vous.

Pendant ces deux « jours de break », les membres du gouvernement, les barons du HVM occupant des postes de haute responsabilité, les députés et sénateurs pro-Rajaonarimampianina ainsi que les autres hauts responsables du régime dont la présence à Toliara n'est pas justifiée ont passé des vacances budgétivores aux frais des contribuables.

Ils ont surtout apprécié les belles plages d'Ifaty et de Mangily. Pire, nos dirigeants mettent les gros moyens de l'Etat au profit d'un parti politique. En un mot, l'argent des contribuables est gaspillé à Toliara. Or, il faut rappeler que l'Etat est actuellement en difficulté financière. Il aurait été obligé d'emprunter auprès d'une banque étrangère pour payer les fonctionnaires.

Propagande politique. Le président de la République a annoncé la construction d'une route reliant Toliara et Mahabo (Menabe) et a inauguré un pont à Malaimbandy (district de Mahabo), certes, mais les contribuables attendent de pied ferme le résultat de ce troisième conseil de gouvernement et conseil des Ministres décentralisé.

A Antsiranana et à Toamasina, l'Exécutif a déjà tenu ses conseils décentralisés, mais ils ont accouché des souris. C'était décevant. On a engagé de grosses dépenses pour la tenue de ces conseils, mais aucune importante décision pour le bien du pays n'a été prise. Les conseils n'ont traité que des questions très locales dont l'importance est encore très discutable.

Pourtant, ces questions pouvaient être traitées par les représentants locaux de l'Etat dans le cadre de la décentralisation et de la déconcentration des services publics, sans avoir eu besoin des déplacements des membres du gouvernement et du président de la République, ainsi que des fortes délégations de leurs collaborateurs respectifs. En tout cas, force est de constater que les dirigeants ne sont pas capables non seulement de gérer l'argent public à bon escient, mais également et surtout ils utilisent cet argent public à des fins de propagande politique.