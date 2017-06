Madagascar: SMM - Vers un nouveau blocage de l'appareil judiciaire

Le risque d'une nouvelle grève générale du SMM n'est pas à écarter. La suite des revendications du Syndicat des Magistrats de Madagascar sera connue à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 28 juin prochain.

Les membres du Syndicat des Magistrats de Madagascar (SMM) reviennent à la charge en ce qui concerne leurs revendications. En effet, le SMM prévoit de tenir une Assemblée générale extraordinaire le 28 juin prochain au bureau de la Cour suprême à Anosy. « Une suite logique des deux journées d'indignation organisées les 8 - 9 juin derniers », a-t-on expliqué. Selon un communiqué publié hier, cette initiative a été prise devant l'indifférence des autorités étatiques et dans le cadre de la poursuite des revendications. En effet, jusqu'ici, l'Exécutif dans son ensemble et le Ministère de la Justice en particulier, n'ont donné aucune suite aux revendications des magistrats qui réclament entre autres, le respect de l'indépendance de la Justice et de l'Etat de droit.

D'après les explications d'un membre du bureau du SMM, la radicalisation du mouvement et la reprise des manifestations pourraient figurer parmi les résolutions de cette nouvelle Assemblée générale extraordinaire. Il serait même question de divulguer de grands dossiers impliquant des élus et de hauts responsables étatiques. Pour l'heure, le SMM refuse de révéler les objectifs visés par cette nouvelle AG. A noter cependant que dans le cadre des préparatifs de cette rencontre à Tana, des Assemblées générales délocalisées seront organisées le 22 juin prochain auprès des 5 autres provinces, à savoir Toliara, Antsiranana, Mahajanga, Fianarantsoa et Toamasina.

Bras de fer. Pour l'heure, aucune tentative de rapprochement avec le Ministère de tutelle n'a été effectuée. Une guerre froide subsiste toujours entre le régime HVM et les membres du Syndicat des Magistrats de Madagascar. Le transfert de la Conseillère spéciale du président de la République, Claudine Razaimamonjy dans la prison de Manjakandriana a alimenté davantage la tension. Bon nombre d'observateurs considèrent ce transfert comme une tentative de soustraction à l'application d'une décision de Justice.

D'ailleurs, depuis le début de la semaine, cette affaire continue de défrayer la chronique et de provoquer des polémiques. Il convient de rappeler qu'à l'issue de leurs deux journées d'indignation, le SMM a avancé comme préalables au dialogue, l'incarcération de Claudine Razaimamonjy et la poursuite du traitement du dossier judiciaire contre le Sénateur Riana Andriamandavy VII. Les magistrats exigent également une excuse publique des deux sénateurs Riana Andriamandavy VII et Goulzar Samson Andrianjaka.

Ce dernier est accusé d'avoir proféré des menaces contre les juges et le greffier en charge du dossier de Justice impliquant le Maire de la commune rurale d'Androka dans le District d'Ampanihy, impliqué dans une affaire d'extorsion de fonds. Face à la sourde oreille de l'Exécutif et des tenants du régime, un nouveau blocage de l'appareil judiciaire n'est donc pas à écarter au début du mois de juillet.