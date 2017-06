Cote d'Ivoire: Développement local - Le député jean-françois sonan aux côtés des populations

Dans le cadre des promesses faites au cours de la campagne législative de décembre 2016, l'honorable Jean-François Sonan, député de la circonscription de Kouassi-Datékro/Boahia située dans le département de Tanda, a présenté à la population de ladite circonscription, un projet de développement.

A cette occasion, le député a présenté ce projet. « Nous avons promis vous aider. Et il faut que nous tenions cette promesse. Et pour aider quelqu'un, il faut le faire en tenant compte de son secteur d'activité. Nous savons tous que l'activité principale de nos parents, ce sont les travaux champêtres. C'est donc sur cette voie que nous allons les aider. Raison pour laquelle, nous avons rencontré une coopérative de production de manioc. Cette coopérative permettra aux parents non seulement d'améliorer la quantité mais aussi la qualité de leurs productions. Elle veillera à cet effet à la vente de la récolte. Nous avons vraiment échangé sur plusieurs points et nous sommes convaincus que ce projet sera bénéfique pour tous », a-t-il expliqué.

Pour lui, cela permettra non seulement aux parents d'être financièrement autonomes, mais aussi, ce projet représente à la jeunesse une source de motivation. Et d'ajouter : « Cela va permettre à nos jeunes-frères de rester à la terre ». Il a invité les uns et les autres à cultiver le vivre-ensemble, le partage. Car c'est par l'union qu'ils pourront ensemble parvenir au développement. Le président des jeunes du Bini-Abondji, Siembou Azoumanan a, au nom des jeunes, salué les actions menées par le député à l'endroit de la population. Une somme de 200 mille francs a été remise aux musulmans et musulmanes et 100 mille francs pour les mutuelles.