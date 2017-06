Cote d'Ivoire: Réconciliation à azaguié après les heurts de mars dernier m'bolo martin, président du conseil régional, pour une cohésion durable

Profitant de la tournée initiée par le nouveau préfet d'Agboville, M'bolo Martin, le président du Conseil régional de l'Agneby-Tiassa a appelé publiquement les populations d'Azaguié à se tourner résolument vers une sortie de crise durable. Il a fait cette annonce le vendredi 16 juin 207, au stade d'Azaguié-Ahoua devant un parterre de cadres, élus et devant une population venue nombreuse accueillir le préfet.

Alain Ekissi, député d 'Azaguié, prenant la parole a exprimé les inquiétudes des populations qui, selon lui, vivent encore sous la terreur aujourd'hui encore créée par certains ex-Frci démobilisés devenus "hors-la-loi' qui enfilent les anciens treillis pour ériger illégalement des barrages pour extorquer des fonds et terrifier les populations. « Nous ne sommes pas dans une disposition de guerre. Alors dites à ceux qui nous provoquent de ne pas le faire », a renchéri sous l'ovation de la population, le député de la ville.

Pour sa part, M'bolo Martin qui dit réprouver la violence en politique a dit regretter qu'il y ait eu des morts à Azaguié au mois de mars dernier au cours d'un affrontement entre allogènes et autochtones qui s'est soldé par deux morts. « Il y a des choses qu'on ressent mais ce n'est pas tout qu'on dit. Et je ne veux plus de pleurs dans les foyers », a déclaré le président du conseil régional de l'Agnéby-Tiassa et par ailleurs député d'Agboville sous-préfecture.

Avant de rassurer qu'il n'y aura aucune autre attaque comme la rumeur laisse croire. Non sans demander aux populations de prendre garde et de ne pas tomber dans le piège des forces extérieures qui tentent de les diviser au risque de tomber dans un chaos. « Je ne veux pas voir les gens courir dans tous les sens avec des machettes ou autres instruments pour vous entretuer », a dénoncé l'élu de la région. « Je veux la paix dans ma région et dans le canton Khô », a réitéré le natif d'Offa dans la sous-préfecture d'Agboville. Toutefois, il a promis de venir rencontrer toutes les populations vivant dans la ville sans toutefois fixer de date pour échanger avec elles. Réunion au cours de laquelle il a promis de prêcher "la paix encore la paix et toujours la paix" afin qu'autochtones et allogènes vivent encore dans la paix comme autrefois.