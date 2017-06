Cote d'Ivoire: 8ème jeux de la francophonie - Les hôteliers acceptent une réduction de 30% pour les chambres

Une signature de protocole d'accord dans le cadre de l'organisation des 8èmes jeux de la francophonie a eu lieu le vendredi 16 juin 2017, dans un Hôtel à Abidjan-Plateau, entre le ministère du Tourisme et les grands hôteliers d'Abidjan.

Raoul Marcel, président de la commission d'hébergement a indiqué que la métropole d'Abidjan a été désignée en mars 2013 pour accueillir la huitième édition des jeux de la Francophonie. Et de préciser : « notre mission est d'offrir à chaque hôte présent à Abidjan, un hébergement décent. » Et aussi, souligne-t-il : « Nous avons mené plusieurs négociations avec les partenaires hôteliers et plus d'une quarantaine d'hôtels aujourd'hui ont accepté la réduction des chambres à 30% pour mieux accueillir nos partenaires étrangers pour s'inscrire dans le dynamisme de la réconciliation et la paix engagé en Côte d'Ivoire ».

Selon le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, ce protocole est une belle initiative qui apparait très importante et marque du coup, le début d'une collaboration entre les hôteliers et le ministère du Tourisme dans le cadre des grands rendez-vous de la Côte d'Ivoire. Le ministre a indiqué : « Les 8emes Jeux de la Francophonie se tiendront dans notre pays du 22 au 30 juillet 2017, et marquent un moment privilégié de rencontres et d'échanges de la communauté francophone. » Et d'ajouter que « Le Ministère du Tourisme que je dirige a pour vision de faire du secteur du tourisme, le 3ème pôle de développement économique de la Côte d'Ivoire et va accompagner le Ministère en charge de la Francophonie, dans le domaine qui nous concerne ».