Sénégal: L'Autorité de régulation de l'audiovisuel pour remplacer le CNRA

M. Mané note qu'il "a fallu attendre dix ans pour le vote de cette loi qui va consacrer un certain nombre de dispositions qui feront que la presse va travailler dans un bon environnement économique, social, etc."

"Il y a un délai de six jours à respecter pour éventuellement des contestations, car la Cour Suprême peut être saisie et au-delà en tout, il faut huit jours francs pour promulguer la loi. Mais vous avez la possibilité d'introduire une procédure d'urgence pour réduire de moitié les délais", a indiqué le secrétaire d'Etat à la Communication.

Les journalistes ou techniciens de l'information ayant exercé pendant dix ans et plus, doivent, pour leur part, devant une commission pour "validation des acquis", avant l'octroi ou non de la carte nationale de presse, a renseigné le secrétaire d'Etat à la Communication.

Il annonce que "le nouveau Code de la presse va être accompagné par d'autres innovations en termes de plus de pouvoirs par exemple, les réflexions entamées sur la publicité et autres".

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel "aura plus de pouvoirs que le CNRA", si l'on en croit le secrétaire d'Etat à la Communication. "Parallèlement avec le tribunal des pairs", le Conseil pour le respect de l'éthique et de la déontologie (CORED), la nouvelle entité aura "des pouvoirs pour sanctionner, faire des recommandations jusqu'au retrait de la carte de presse", a précisé M. Mbaye.

