Cote d'Ivoire: Débat sur l'alternance en 2020 - La direction du Rdr en phase avec Bédié

Une réunion du bureau politique du Rdr a eu lieu à la rue Lépic le mardi 20 juin 2017 . Elle a été sanctionnée par un communiqué final lu par le porte-parole adjoint du parti le secrétaire d'Etat Touré Mamadou.

Concernant la situation politique au sein du RHDP, la direction du Rdr s'étonne de la resurgissance du débat qui avait été clos par les Présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara en rapport avec la question de l'alternance et de la succession en 2020. « La direction du parti est d'accord avec le Président Henri Konan Bédié que ce débat est malsain et n'a pas lieu d'être dans le sens où le Président Alassane Ouattara élu par le RHDP a besoin de sérénité pour conduire la nation ivoire et le gouvernement aussi a besoin de sérénité pour agir dans le sens du développement de notre pays pour les populations. La direction du parti réaffirme son attachement au RHDP et conformément aux engagements pris par les deux Présidents, la direction du parti est d'accord pour que le parti unifié se mette en place au plus tard en fin d'année. La direction du parti a pris l'engagement de travailler dans le sens du respect de ses engagements pris par les Présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié » .

Le Bureau politique du Rdr a également félicité son excellence Alassane Ouattara, Président de la République pour sa brillante participation au sommet du G20 et la réussite de sa mission de travail en France. La direction du parti a félicité, en outre, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour le succès lié à l'Eurobond qui a permis de mobiliser des ressources importantes pour le financement du budget. « Ensuite la direction du parti a échangé sur le congrès de notre parti. Sur ce point, la direction du parti a travaillé sur des propositions de dates en vue de la tenue du congrès. Ces dates seront soumises à la validation du comité de direction avant d'être rendues publiques », dixit le communiqué final.