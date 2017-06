Burkina Faso: Tendez bien l'oreille - 10% de Burkinabè atteints de surdité

Handicap sensoriel qui traduit une diminution ou une abolition de l'acuité auditive (capacité d'entendre), la surdité est moins visible par rapport aux autres handicaps notamment moteurs et visuels. Pourtant, les populations qui en sont atteintes sont nombreuses, soit près de 360 000 000 de personnes dans le monde dont les 2/3 dans les pays en voie de développement.

Au Burkina, c'est 10% de la population qui en souffre, avec chacun son niveau d'atteinte. Quelles sont les causes de la surdité ? Quelles sont les personnes à risque ? Comment prévenir la maladie ? Le Pr Ouédraogo Bertin Priva, agrégé en ORL et Chirurgie cervico-faciale, praticien au Centre hospitalier universitaire Blaise-Compaoré, nous aide à avoir des éléments de réponse.

Certains naissent avec, chez d'autres elle est causée par une maladie ou un traumatisme. La surdité, c'est bien d'elle que nous parlons, prend des proportions inquiétantes au Burkina. Enfants, jeunes et vielles personnes en souffrent à différents degrés. En effet, la perte de l'audition est évaluée en degrés : ainsi, on dénombre, selon le spécialiste ORL et Chirurgie cervico-faciale Pr Ouédraogo Bertin Priva, des surdités légères, des surdités moyennes, des surdités sévères et des surdités profondes. En général, on parle de malentendant pour les personnes qui ont une perte auditive légère, moyenne ou sévère, et de sourd pour celles qui ont une surdité profonde ou totale. Mais qu'est-ce qui provoque la déficience auditive ?

Les causes de la surdité sont nombreuses selon le Pr Ouédraogo. Il y a :

Les causes génétiques : les parents transmettent des gènes qui prédisposent l'enfant à la surdité dès la naissance.

Les causes congénitales : l'enfant nait avec la surdité suite à des pathologies survenues au cours de la grossesse ou de l'accouchement. Le paludisme, la rubéole, la toxoplasmose sont, entre autres, des maladies qui peuvent provoquer la déficience auditive de l'enfant, de même que certains médicaments contre indiqués, pris pendant la grossesse. Des difficultés au cours de l'accouchement peuvent également provoquer une atteinte de l'audition. Toutes les grossesses pathologiques nécessitent donc une surveillance accrue qui doit s'étendre aux enfants dès la naissance.

La surdité de l'enfant, une urgence

Foi en effet du Pr Ouédraogo, la surdité est une urgence chez l'enfant tant sur les plans diagnostic que thérapeutique. «Il faut la diagnostiquer très tôt et la traiter très tôt, car l'enfant a besoin d'entendre pour développer son comportement psycho-affectif. Son éveil même dépend de sa capacité à entendre. On se rend compte que l'enfant qui n'entend pas ne peut pas avoir son développement normal de son langage. Et si rien n'est fait, cet enfant va, soit se replier sur lui-même, soit avoir un comportement agressif parce qu'il ne se sentira pas compris », a-t-il expliqué avant d'ajouter que, plus on laisse trainer la surdité de l'enfant, plus sa faculté de parler va totalement disparaitre et alors, quel que soit ce qu'on fera il ne pourra plus entendre ou, même s'il entend, n'aura plus cette capacité de parler.

Les causes acquises : elles surviennent après la naissance. Elles peuvent être dues à des maladies infectieuses, le paludisme grave, la rougeole et les infections de l'oreille surtout. Mal soignées, ces maladies peuvent entraîner une baisse de l'audition.

- Les causes liées aux traumatismes : ce sont les accidents et les traumatismes sonores. Dans ce dernier groupe, on distingue 2 éléments, les traumatismes aigus comme les déflagrations, les détonations, et les traumatismes sonores chroniques dans le milieu de travail. Quand on est soumis au bruit pendant une longue durée, il va y avoir une altération de l'audition.

Les sujets les plus exposés à la surdité sont donc tous ceux qui travaillent dans un niveau élevé de décibels.

Plus de la moitié des causes peuvent être évitées

Quelques signes d'alerte permettent de reconnaître une personne qui a des problèmes d'audition : il s'agit, par exemple, a énuméré le médecin de l'oreille, de quelqu'un qui augmente le signal sonore de sa radio ou de sa télé alors que les autres trouvent que c'est exagéré ou d'un enfant qui a subitement un mauvais rendement scolaire. Face à de tels cas, la conduite à tenir est de consulter un spécialiste ORL qui va examiner l'oreille pour détecter une éventuelle anomalie. Le spécialiste pourra réaliser par la suite des tests d'audition qui vont d'une audiométrie simple à des examens plus poussés comme les auto-émissions acoustiques, des techniques de pointe qui permettent de mettre en évidence la surdité.

Tout comme chez l'enfant, la surdité peut avoir des répercussions chez l'adulte : ce sont, entre autres, la régression du langage, des difficultés à s'adapter sur le plan professionnel; l'incapacité de percevoir les alertes sonores, et les troubles caractériels.

«Plus de la moitié des causes de la surdité peuvent être évitées», a assuré l'agrégé en ORL. La prévention passe par la surveillance de la grossesse, celle des maladies infectieuses de la grossesse, la prise en charge des maladies de l'oreille au niveau d'un CSPS et par un médecin spécialiste. Au-delà de cette prévention primaire, il faut traiter toutes les pathologies susceptibles d'entraîner la surdité.

Si, malgré tout, la maladie survient, il y a fort heureusement un traitement : il s'agit notamment des moyens prothétiques, soit les moyens d'appareillage pour corriger ou compenser la perte de l'audition. Outre ces appareils, on peut aussi recourir à la chirurgie de l'oreille pour traiter certaines causes. Selon le Pr Ouédraogo, aujourd'hui une technique chirurgicale assez développée, appelée implantation cochléaire, permet de traiter les causes de surdité autrefois jugées incurables. «Avec cette implantation, un enfant qui n'entend pas ou qui n'a jamais parler peut entendre ou parler », a encore dit le Professeur, non sans préciser que cela a son coût. Mais déjà expérimentée dans les pays en voie de développement, la technique a donné des résultats concluants.

Evitez de nettoyer les oreilles

Selon les conseils du Professeur, il faut éviter d'introduire des objets dans l'oreille pour la nettoyer. «Les gens ont tendance à croire qu'il faut nettoyer régulièrement les oreilles pour qu'elles soient propres, je dis non. L'oreille se nettoie seule. Le cérumen (substance grasse, jaune-brun) qui tapisse le conduit auditif est là-bas parce qu'il doit exister et va couler de lui-même. On n'a donc pas besoin de mettre quoi que ce soit dans l'oreille pour la nettoyer », a-t-il interdit. Et de poursuivre : Il faut simplement avoir une bonne hygiène de vie : veiller à ne pas soumettre l'oreille à de régulières stimulations sonores intenses, car, plus on se trouve dans de telles ambiances, plus on détruit sa capacité auditive ; consulter un spécialiste lorsqu'on a des sensations inhabituelles au niveau des oreilles. A bon entendeur...