Cameroun: Jeûne du ramadan - Gustave Ebanda communie avec la communauté islamique de sa circonscription

Prenant la parole à son tour, Sa Majesté Ebanda Gustave a précisé l'objectif poursuivi par la commune à travers ces dons qui est d'une part de renforcer la sécurité alimentaire pendant la période de jeûne, d'autre part de consolider le vivre ensemble entre les musulmans, les chrétiens et les laïcs. Ces dons constitués des sacs de riz, des cartons de sucre, du savon pour le ménage, les cartons d'huile végétale et les palettes d'eau minérale, tombent à point nommé au regard de la rareté de ces produits de premières nécessités dans nos marchés, et surtout la crise alimentaire que traversent souvent les musulmans pendant la période du jeûne de ramadan.

La cérémonie à débuté par l'allocution du représentant de la communauté islamique, Yérima Oumar qui a souhaité la bienvenue à tous, avant d'exprimer au nom des musulmans de l'arrondissement de Douala 5ème, et en particulier celle de Bonamoussadi, sa gratitude au maire et à l'exécutif.

