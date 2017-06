Togo: Hommage à tous ceux qui sont « tombés sous les coups lâches de leurs bourreaux »

C'est fait ! Hervé Kouakou Koffi s'est engagé en faveur de Lille. L'ASEC Mimosas et le club… Plus »

Dans l'historique de cet événement présenté par le Colonel DJIBRIL, c'est la célébration de nos valeureux ancêtres, « ces braves et dignes citoyens de premières heure, qui sont tombés sous les coups lâches de leurs bourreaux. Nous nous inclinons sur leur mémoire une fois encore pour leur témoigner toute notre gratitude et leur garantir que leurs actions ne seront jamais vaines ».

La résistance et la détermination des vaillants combattants togolais ont fait malgré la répression, l'indépendance a été obtenue. Ainsi chaque 21 juin, toute la nation rend un vibrant hommage mérité à tous ces filles et fils qui ont perdu leurs vies pour la cause nationale.

