Burkina Faso: Bac, session 2017 - Un extrait du livre du fondateur des éditions « le pays » pour commencer par les séries C et D

Les épreuves du baccalauréat session 2017 ont débuté le 20 juin 2017 et se dérouleront jusqu'au 7 juillet prochain, sur tout le territoire national. Ils sont 75 959 candidats répartis dans 303 jurys et dans 138 centres d'examen, à aller à la conquête du premier diplôme universitaire.

C'est le gouverneur de la région du Centre, Joachim Somda, qui a ouvert, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, l'enveloppe contenant la première épreuve, le 20 juin 2017. C'était au lycée municipal Rimvougré, dans l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou. L'une des épreuves du français était un texte intitulé « L'Energie », tiré de l'ouvrage « Faut-il désespérer de l'Afrique ? » de Boureima Jérémie Sigué, par ailleurs Fondateur du groupe de presse Les Editions « Le Pays ».

Les épreuves écrites et orales du Baccalauréat session 2017 se déroulent du 20 juin au 7 juillet 2017 sur toute l'étendue du territoire national. L'enveloppe contenant la première épreuve a été ouverte au lycée municipal Rimvougré dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou, par le gouverneur de la région du Centre, Joachim Somda. Avant le début des épreuves, le gouverneur Joachim Somda a prodigué quelques conseils aux candidats. C'est ainsi qu'il s'est rendu dans les salles 4, 5 et 6 du jury 134 logé au lycée municipal Rimvougré, pour encourager les candidats et leur donner quelques petites astuces. « Soyez sereins ; pas de panique. Restez calmes, attentifs à ce que vous faites. Dites-vous que ce n'est pas extraordinaire. L'examen est le couronnement de tout ce vous avez vu au cours de l'année scolaire », a-t-il dit avant de rejoindre la salle prévue pour le lancement des épreuves. Là, l'anxiété et la peur se lisaient sur les visages des candidats. Il a fallu quelques anecdotes et blagues des membres de la délégation, pour voir certains candidats esquisser des sourires. « Je ne suis pas trop inquiet. Je sais que ça va aller», a soupiré Pegdwendé Wilfried Zongo, candidat pour la première fois au Baccalauréat série D. Quelques instants plus tard, le gouverneur prend la paire de ciseaux et l'enveloppe contenant l'épreuve.

303 jurys et 138 centres d'examen

Il la vérifie puis l'ouvre avant de la remettre aux surveillants. Le premier sujet était un texte intitulé « L'Energie », tiré de l'ouvrage « Faut-il désespérer de l'Afrique ? » de Boureima Jérémie Sigué, par ailleurs Fondateur du groupe de presse Les Editions « Le Pays ». Le commentaire composé du poème portait sur « Sur les chemins du bonheur » de Anicet Adaloué Lilou. Quant au 3e et dernier sujet, la dissertation, la réflexion est portée sur l'assertion de l'américain Ray Bradbury : « Pour moi, il n'existe au monde que deux fonctions absolument honorables : la littérature, car elle soigne les esprits, la médecine, car elle permet de guérir le corps ». Après avoir remis les enveloppes aux différents surveillants, la délégation a quitté la salle. « Nous sommes venus ce matin, au nom du ministre, procéder au lancement du BAC dans la région du Centre. Le vœux que je formule est celui de succès et de réussite pour l'ensemble des candidats. Que la région du Centre soit, à l'heure du bilan, la région où le nombre de candidats admis sera le plus élevé. Je souhaite que cette session se passe bien. Qu'il n'y ait pas de fraude et que tous les agents commis à la surveillance, à l'organisation de cette session, accomplissent leur mission dans de très bonnes conditions », a souhaité le gouverneur de la région du Centre, Joachim Somda.

Pour Ibrahim Maré, maire de l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou, c'est un honneur pour la population de son arrondissement, d'accueillir la délégation de la région du Centre. « Nous avons naturellement voulu nous associer à cet événement pour souhaiter aux candidats qui composent dans notre ressort territorial, beaucoup de courage et bonne chance », a-t-il dit.

Après le lycée Rimvougré, nous avons recueilli les propos de certains candidats après la première épreuve. Si certains ont été « avares » en mots, d'autres, par contre plus prolixes, ont trouvé les épreuves abordables. « C'était un peu abordable et on espère que Dieu nous aidera », a dit Auguste Bagré, candidat série D au jury 34 de la ville de Ouagadougou. « On ne peut pas dire que c'est difficile ou facile. Mais, dans l'ensemble, c'était bon à prendre. Mais ça dépendra de l'appréciation des correcteurs », a repris Marie Reine Soubéiga, candidate en série A4 du même jury.

Pour cette session 2017, selon les chiffres du ministère en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, ce sont au total 75 959 candidats qui planchent sur les sujets. Les candidats de la session normale de 2017 sont répartis dans 303 jurys et 138 centres d'examen, pour aller à la conquête du premier diplôme universitaire. Les candidats au BAC A4 constituent les plus gros effectifs ou options, avec respectivement 27 571 et 37 471 candidats.

Les régions du Centre et des Hauts-Bassins enregistrent les plus gros effectifs avec 27 872 et 11 580 candidats respectivement, contre 1 024 pour la région du Sahel qui a le plus petit effectif. 26 454 personnes dont les présidents de jurys, les surveillants, les correcteurs, les secrétaires de jurys, les encadreurs pédagogiques, ont également été mobilisées pour l'organisation du baccalauréat. Le budget alloué à l'Office du baccalauréat pour son fonctionnement et l'organisation de l'examen du baccalauréat session 2017 s'élève à 4 026 596 750 CFA. La session 2017 est aussi marquée par la prise en compte d'une nouvelle option de baccalauréat professionnel section industrielle, à savoir le baccalauréat professionnel option coupe couture.

Signalons que c'est à Koupéla, chef-lieu de la province du Kouritenga dans la région du Centre-Est, que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a procédé au lancement officiel de la session.