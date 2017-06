Madagascar: Tribunal - Alain Ramaroson retourne à Antanimora

Dans un entretien avec l'un des proches de l'ancien CST, Rochel Rafanomezantsoa, il déclare que la situation est assez étonnante. « Alain Ramaroson est détenu pour une affaire familiale. Cependant, nous affirmons que cela est purement politique, à en juger la stagnation de son dossier au ministère depuis huit mois environ », a-t-il déclaré avant d'ajouter, « maintenant que nous sommes venus pour le procès, on nous fait encore attendre ». Dans l'émotion, il évoque le cas de Claudine Razaimamonjy. « Une certaine personne a bénéficié de traitement de faveur comme la résidence surveillée ou autre, alors qu'elle a commis des actes encore plus graves », a-t-il déclaré avant d'enchaîner

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.