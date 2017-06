Ile Maurice: Infrastructures - Nando Bodha en faveur d'un audit des biens matériels

«On doit avoir un public sector management des biens matériels. Un audit est nécessaire. Chaque année, un budget massif est prévu pour la maintenance des infrastructures.» C'est ce qu'a indiqué le ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha, ce mercredi 21 juin, lors de l'ouverture d'un atelier de travail sur la gestion holistique des biens matériels à Ebène. L'initiative revient à Parker Randall.

Nando Bodha a, toutefois, affirmé qu'il n'est pas au courant du nombre de bâtiments publics que le ministère des Infrastructures publiques gère. Et d'ajouter que c'est en accompagnant les officiers qu'il prend, à chaque fois, connaissance des bâtiments qui appartiennent au ministère de tutelle. «Tous les ans, la question revient au Parlement: pourquoi louez-vous tant de mètres carrés alors que vous disposez de tant de biens qui auraient pu être rénovés et utilisés. Cela nous aurait fait des économies majeures», a fait ressortir le ministre.

Stress test

Il a, dans la foulée, félicité les industries qui ont atteint un degré de maturité dans la gestion de leurs biens, notamment les secteurs de l'aviation et le secteur manufacturier. Par contre, le ministre a souligné que les secteurs de la construction et des services publics sont moins sophistiqués dans leur gestion. Citant l'exemple du pont de Grande-Rivière-Nord-Ouest (GRNO) qui n'est plus opérationnel.

Une requête a été faite aux deux compagnies en lice pour décrocher le contrat du projet métro léger, notamment Afcons, et Larsen & Toubro, de proposer des solutions techniques par rapport au pont de GRNO. «Le ministère de tutelle effectuera un 'stress test' et une étude de la base du pont. Les travaux nécessaires devraient être faits pour ouvrir le trafic à sens unique entre Pailles et Coromandel. D'ailleurs, le tracé du Metro Express entre ces deux endroits a été amendé par rapport à celui de l'ancien chemin de fer.»