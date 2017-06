Ile Maurice: Agression au cutter - A 12 ans, il reçoit 20 points de suture

Le jeune homme de 17 ans serait connu comme un enfant turbulent, selon son entourage. Il aurait pour habitude de faire peur aux plus petits avec un cutter et aurait déjà eu une altercation lorsqu'il était au collège.

Sur l'insistance de ses parents, l'adolescent aurait avoué avoir eu une altercation avec quelqu'un. «Mais il n'a pas dit la vérité. Linn rod kouver lot garson-la. Li dir ki garson-la inn donn li koud pwin dan figir», affirme la mère. Selon les dires de cette dernière, ce n'est que lorsqu'elle a examiné de près le tee-shirt de son fils qu'elle s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une coupure. Elle a alors exigé que celui-ci lui montre son abdomen. «Blésir-la pran dépi kot so chest désann ziska so vant», ajoute-t-elle. L'adolescent a été conduit à la Médiclinic de Goodlands pour des soins.

Lors de l'altercation, le présumé agresseur aurait sorti un cutter de sa poche et aurait agressé sa victime. «Quand il est rentré, son teeshirt était maculé de sang et déchiré», raconte la mère. L'adolescent aurait dit à ses parents qu'il a trébuché et que son nez saignait.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.