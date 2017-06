Ile Maurice: Technologie - Un opérateur d'internet des objets s'implante à Maurice

Le nouvel opérateur travaillera avec les fournisseurs d'objets et surtout les entreprises de divers secteurs dont l'industrie, l'agriculture, la santé, la gestion de l'eau et la logistique. Christophe Fourtet, l'un des fondateurs de Sigfox et premier opérateur mondiale de l'IoT, explique que l'objectif de sa présence à Maurice est de profiter des opportunités qu'offre l'île à ce niveau.

L'opérateur internet Business To Business utilise un réseau d'antennes de haute technologie qui couvre actuellement 80 % de la superficie de Maurice. Celles-ci captent des données transmises par des objets IoT (internet des objets) et les communiquent à leurs propriétaires ou utilisateurs sur le cloud internet. La location d'un objet peut coûter jusqu'à Rs 50 pour un seul accessoire.

