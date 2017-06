Tunisie: Une école publique à deux vitesses

Une disparité combattue par les donations

Un récent ministre des TIC avait promis cette numérisation pour «très bientôt», avec des tablettes pour tous remplaçant les ardoises, ce à quoi certains médias ont rétorqué par d'expressives photos de fenêtres brisées et de murs délabrés. Des urgences à régler en priorité, où apparaît avec force l'impact de la disparité de nos écoles, de région en région et même d'un quartier à l'autre, ce qui compromet l'impératif républicain d'«égalité des chances».

Cette disparité a été, certes, combattue par l'ancien ministre de l'Éducation, Néji Jalloul, par le biais des donations et du bénévolat, mais les besoins se sont avérés gigantesques, exigeant une véritable stratégie nationale et beaucoup d'argent. Car se posent de sérieux problèmes de niveau d'enseignement, de pédagogie et de disponibilité des enseignants liée à l'attractivité de telle ou telle région ou localité. Ainsi que de sérieux efforts de recyclage, de formation et de mise à jour pédagogique.

Une stratégie de numérisation et de mise à niveau

Les deux écoles de zones défavorisées, à Kasserine et Siliana, qui seront équipées de salles informatiques par une banque de la place auront droit, chacune, dit-on, à un «kit complet» comprenant une dizaine d'ordinateurs, le soft, la logistique et la maintenance, mais la numérisation ou digitalisation du système scolaire public exigerait bien plus que cet équipement désormais rudimentaire de l'informatisation. Cela nécessiterait une véritable plateforme d'enseignement digitalisé, un réseautage national adéquat incluant tous les établissements scolaires du pays et des tablettes pour tous les élèves et lycéens.

Le geste de cette banque privée est un geste citoyen et une contribution à la mise en place de la stratégie nationale de numérisation de l'enseignement. C'est une goutte d'eau dans l'océan de la modernisation et de la mise à niveau de notre système scolaire et universitaire. Lequel a perdu de sa superbe et nécessite, désormais, un véritable pacte national de refondation associé au développement régional et à la lutte contre les disparités. Un pacte qui cadre bien avec les légitimes ambitions nationales en matière de numérisation de l'enseignement.