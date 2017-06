Le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dione a procédé hier, mardi 20 juin, au lancement conjoint de 3 initiatives, à savoir Quartier Zéro déchet, la plateforme Settal 2.0, ainsi que la Cellule de veille et de sensibilisation, initiés par le ministère de la Gouvernance locale. Il a invité le ministère de la gouvernance locale ; celui de l'environnement, sans oublier celui des industries à trouver une solution au traitement définitif des déchets solides. Il a aussi félicité l'Unité de coordination de la gestion des déchets solides (Ucg) pour ses bonnes performances en matière de collecte.

Le régime en place accorde de l'importance à la question de la salubrité, un des indicateurs de l'émergence. C'est ce que dit en substance le Premier ministre (Pm), Mahammed Boun Abdallah Dionne. En effet, procédant hier, mardi 20 juin, au lancement des initiatives Quartier Zéro déchet, de la plateforme Settal 2.0, ainsi que de la Cellule de veille et de sensibilisation, crées par le ministère de la Gouvernance locale, le PM a fait part de l'attention octroyée à ladite question pour atteindre l'émergence économique. Par conséquent, il a lancé une invite à l'endroit de 3 ministères, notamment de la gouvernance locale ; des industries, ainsi que celui de l'environnement.

Il a ainsi exhorté ces trois départements «à travailler ensemble à trouver une solution au traitement définitif des déchets dans la région de Dakar». Pour lui, il est évident que la performance en matière de collecte des déchets «est bonne», mais qu'il faut une solution durable à cette lancinante question des ordures. Dans la même veine, le Chef du gouvernement a fait cas des problèmes que rencontrent les iles du pays, et ailleurs, en matière d'eau et de salubrité. Donc, afin de venir en aide à ces localités le plus souvent oubliées, M. Dionne a demandé à l'Unité de coordination de la gestion des déchets solides (Ucg) «de voir de manière particulière le problème des ordures dans les iles du Sénégal».

Auparavant, le PM a salué les «bonnes performances» de l'unité dirigée par Ibrahima Diagne. Selon lui, les 12 milliards qui étaient éjectés chaque année, jusqu'en 2015, par l'Etat du Sénégal aux Collectivités territoriales de la région de Dakar, pour régler cette lancinante question de la salubrité, ne suffisaient jamais. Dans la mesure où, poursuit-il, dès le mois d'octobre, «c'était encore la course pour mobiliser des rallonges budgétaires».

Mais aujourd'hui, s'est-il réjoui, «avec ces 12 milliards, non seulement vous avez atteint un taux de collecte et de couverture de 85,7% hors département de Dakar et globalement des performances pareilles dans toute la région de Dakar, mais aussi vous êtes en train de régler avec le même montant, la question de la salubrité au niveau du territoire national».