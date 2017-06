Sénégal: Mode, tendances et préparatifs de la Korité - Déjà au rythme de la Fête

A quelques jours de la célébration de la fête de Korité marquant ainsi la fin du mois de Ramadan, les préparatifs sont à leur summum ; Au niveau des marchés, plus particulièrement au marché HLM de Dakar, c'est la grande affluence. Ici, l'attraction, ce lundi 20 juin 2017, c'est chez les vendeurs de tissus de tous genres, de chaussures, d'accessoires et les tailleurs dont certains continuent de recevoir encore des commandes.

14h30 au marché HLM. Malgré la chaleur, le marché est bondé. À quelques jours de la fête de Korité, l'heure est aux derniers réglages. Des femmes sont sorties nombreuses pour finaliser, s'occuper de leurs nouvelles tenues et celles de leurs enfants ou frères en perspective de la fête religieuse. Au niveau des commerces tous les moyens sont bons pour attirer des clients: l'animation, avec de la musique très présente, malgré le Ramadan.

Certains vendeurs utilisent des hauts parleurs pour attirer des clients, des curieux, tandis que d'autres utilisent le tam-tam ou le «bongo». C'est un mélimélo, un concert indescriptible et presque assourdissant qui participe à maintenir la bonne humeur dans le marché. L'ambiance est au rendez-vous et c'est difficile de se frayer un chemin à l'intérieur du marché. Du monde, il y en a. Mais, que dire des ventes ?

Babacar Ndiaye, trouvé dans son magasin entrain de manipuler son téléphone nous fait savoir que les clients se font un peu rares. «Les clients ne sont pas encre aux rendez-vous, mais espérons qu'ils seront présents d'ici deux jours», déclare le jeune vendeur de tissus. Le «till», «jipir», «brodé» et le «horganza» sont en vogues, partout dans le marché cette année. Ce sont des genres de tissus qui sautent à l'œil nu.

Une autre vendeuse est trouvée allongée sur une natte dans sa cantine, du fait du Ramadan. Habillée en jean, avec un voile blanc sur la tête, Aminata Seck, vendeuse de tissus est dans la même mouvance que Babacar Ndiaye. «Franchement, cette année, les clients ne sont pas au rendez-vous». Elle continue en disant: «les mamans viennent mais, en général, c'est pour les enfants car elles disent que c'est la fête des enfants», a soutenu la jeune commerçante, le visage crispé.

Toujours, dans le marché, en se faufilant entre les personnes, tellement il était difficile de circuler, on parvient à entrer dans un autre magasin pour avoir le cœur net sur les tissus en vogue. Mais ici aussi, c'est toujours le «till», le «jipir» et le «brodé» qui sont plus prisés par les femmes. Du coté des hommes c'est le «Tal-beau» et les prêts-à-porter qui se vendent le plus dans le marché. «En cette période de chaleur, les tissus légers sont les plus prisés», affirme cette dame qui a préféré taire son nom. Les prix sont accessibles, pour toutes les bourses. «Pour le till, le mètre coute entre 4000 et 20.000 F Cfa», dit-elle.

CHEZ LES TAILLEURS

Après les cantines et magasins de commerce, place aux ateliers de tailleurs. Dans cet atelier de tailleur, on à du mal à s'entendre tant le bruit des machines à coudre est intense. Bara Samb, 31 ans, exerce ce métier depuis 15 ans. Cette année, son équipe a environ 90.000 commandes. Le modèle pour femme le plus en vogue serait la «taille mam» aux «manches éléphant». Certes, il y a de nouveau model qui sont très prisés par les femmes, mais la «taille mam et les robes en manches éléphants sont à la mode», dit le jeune tailleur Bara Samb, le sourire aux lèvres.

Pour les hommes, la mode est aux «demi-saisons» et aux «caftans en robe». «Les tissus Tal-beau et les getzner sont la tendance chez les hommes car c'est beau et simple», souligne Hamady Ly, âgé de 26 ans trouvé devant sa machine entrain de coudre une robe pour une femme. Cependant, il affirme que les commandes sont en baisse par rapport à l'année dernière. Selon lui, les gens n'ont plus d'argent, en plus de cela, les enfants sont rois en ce moment car ils veulent s'habiller coute que coute. Il affirme que les commandes seront prêtes malgré les coupures d'électricité qui sont fréquentes, mais elles ne durent pas trop longtemps. «Les coupures d'électricité retardent notre travail, mais quand-même on essaie de faire avec», déplore Hamady Ly.

PAS ASSEZ DE CLIENTS CHEZ LES VENDEURS DE GARNITURES

Avec les tissus comme le «jipir», «till» et les «brodés» qui sont en mode pour la fête de Korité, les femmes n'auront pas à payer cher aux tailleurs la garniture et autres accessoires rentrant dans la couture de leurs tissus. Car, ces étoffes disposent déjà de garniture. Khadim Mbaye, vendeur de tissus et de garnitures ne dit pas le contraire. «Cette année, les garnitures ne sont pas trop prisés car la majeure partie des tissus ont déjà leur propre garniture», déclare-t-il.

Sokhna Anta Mbengue, vendeuse de garnitures abonde dans le même sillage que Khadim. Selon elle, les tissus en vogue ne prennent pas de garnitures, mis à part, des fois, quelques tissus légers.

CERTAINS ADULTES REDOUBLENT

Comme chaque année, il y a des personnes qui n'ont pas le temps ni de l'argent pour s'acheter de nouveaux habits pour la fête de Korité. Mamy Lo, rencontrée chez le tailleur, elle est venue prendre les vêtements de ses enfants, pense que la fête de Korité est généralement pour les enfants. «Pour la fête, moi je ne m'habille pas, car je pense que cette fête c'est plus pour les enfants que pour nous». Cette habitante de Ouest-Foire poursuit en disant: «je redouble (faire la fête avec mes vieux habits, ndlr) jusqu'à la fête de Tabaski pour être au top», soutient cette habitante de Ouest- Foire, le sourire aux lèvres.

Pour Papa Alioune Ndiaye, habituellement les hommes, en général, sont des pères de familles qui ne pensent qu'à leurs enfants et à la femme. Il estime que le mois de Ramadan comporte beaucoup de dépenses, raison pour la quelle il n'a pas assez d'argent pour se procurer un nouveau vêtement neuf pour la fête. «Moi je n'ai pas de problèmes d'habillement car je porte mes anciens habits et cela ne me dérangent pas. L'essentiel est que ma famille se dote de nouveaux habits» déclare Papa Alioune Ndiaye, technicien en télécommunication.

LA VIANDE ROUGE FACE AUX POULETS

La fête de Korité est communément appelé fête du poulet car la majeure partie des ménages consomment de la viande blanche à cette occasion. Néanmoins, il y a des personnes qui varient leur met. Sokhna Aïssatou Ngom, commerciale dans une Agence de communication de la place préfère la viande du mouton à celle du poulet. «Je préfère utiliser la viande rouge (mouton) car pendant le mois de Ramadan je consomme beaucoup de poulet, c'est la raison pour la quelle je change souvent de plat».

Certaines femmes sénégalaises optent pour le mixage: viande blanche et viande rouge dans un même plat. Selon Ramatoulaye Ba, une nouvelle mariée, le mélange de la viande rouge et celle dite blanche est très appétissant car chaque membre de la famille prend ce qui lui plait. «Le mixe des deux viandes est très bon surtout le gout de la viande du mouton, c'est vraiment appétissant», déclare cette nouvelle mariée.

Au foirail de Diamaguene Sicap-Mbao (Dakar) situé sur la route de Rufisque, des étales et tables remplies de viande rouge. Par là, le prix de la viande de bœuf est passé de 2500 à 2700 F Cfa le kilogramme. Quant à celui de la viande du mouton, il a évolué de 3000 à 3200 F Cfa.

KORITE 2017 - BON APROVISIONNEMENT DU MARCHE EN POULET : Le pari de l'Interprofession Avicole du Sénégal

Le marché sera bien approvisionné en poulets et à des prix accessibles cette année à l'occasion de la Korité. L'Interprofession Avicole du Sénégal (Ipas) en a donné l'assurance lors d'une conférence de presse organisée hier, mardi 20 juin 2017.

Dans le cadre de la préparation de la fête de Korité ou «Aïd el fitr». L'Interprofession Avicole du Sénégal (Ipas), en relation avec le ministère de l'Elevage et des Productions animales affirme que le marché sénégalais sera suffisamment approvisionné en poulets pour la fête de Korité. «En cette période de préparation de la fête de la Korité ou Aïd el fitr à l'occasion de laquelle le poulet occupe une place de choix, nous, professionnels de la filière avicole, informons que le marché sera suffisamment approvisionné en poulets», a soutenu Ahmédou Mouktar Mbodji, président de l'Ipas.

Les acteurs de la filière avicole ont mis en place, entre avril et mai 2017, une augmentation de 10 millions de poussins de chair, contre 6 millions l'année dernière. «Une augmentation de 4 millions de sujets... , autant dire que le marché sera approvisionné» dit-il. Pour les prix, l'Ipas estime qu'il n'y aura pas de flambé sur les prix de la viande blanche en cette fête marquant la fin du mois de Ramadan. «Cette année, les prix seront à la portée de toutes les bourses, mais aussi le prix varie suivant le poids», souligne M. Mbodji.

Selon son président, les activités de l'Ipas ont connu, depuis 2005, un développement soutenu avec une progression de son chiffre d'affaire qui de 110 milliards en 2006 est passé à plus de 250 milliards en 2015, soit une progression de 127%. La filière avicole sénégalaise contribue aujourd'hui pour 17% au PIB du secteur de l'Elevage et génère plus de 50.000 emplois directs et indirects.