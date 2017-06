Tunisie: Gagner et passer...

Volet effectif, le coach étoilé devra se passer des services de Kechrida qui a émis le vœu de monnayer son talent en Europe, Neguez et, bien évidemment, Ammar Jemal dont le départ se confirme de jour en jour. Par contre, la formation sahélienne enregistrera le retour du capitaine Aymen Balbouli totalement rétabli de sa blessure et qui sera d'un apport indéniable sur le plan tactique mais aussi mental pour ses coéquipiers. «Nous sommes ici pour ramener une victoire synonyme de qualification en quart de finale. C'est vrai que nous ne serons pas au top physiquement en rapport avec cette période difficile de l'année, mais nous mettrons tout en œuvre pour réussir notre mission. Espérons que la réussite sera de notre côté en matière de concrétisation des occasions que nous allons créer», a déclaré le capitaine étoilé.

Pour surprendre les Soudanais, Hubert Velud mettra en place un dispositif tactique axé sur le dosage de l'effort, compte tenu des conditions climatiques éprouvantes (on parle d'une chaleur avoisinant les 42° et d'une humidité pouvant atteindre les 90%) et les contres rapides avec un rôle prépondérant de Diogo Acosta, appelé à jouer judicieusement sa fonction de joueur-station. L'autre consigne donnée par le staff technique, c'est de tenter d'obtenir des coups francs aux abords de la surface de réparation afin d'exploiter au maximum le potentiel de Hamza Lahmar dans ce registre.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.