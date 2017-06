Tunisie: Le passé éclaire le présent

Il y avait Driss Haddad, Hamadi Zoraï, Ali Bouchagour, Chedly Bouzid, Mansour Mazzali, Youssef Dridi, Abdelaziz Baratli et Youssef Zouaoui, alors que les défunts Houcine El Bez, le gardien de but légendaire, Othmane Béjaoui et Mohamed Fatnassi, le dirigeant à tout faire du CAB, étaient représentés par leurs fils respectifs.

En somme, de belles retrouvailles !

Ibrahim Ouattara signe !

Les dirigeants cabistes n'ont pas attendu longtemps pour entamer l'opération recrutement de l'intersaison. On a appris, d'une source officielle, que le CAB a engagé pour 3 ans l'attaquant international ivoirien Ibrahim Ouattara. La nouvelle recrue a évolué à Feyenoord (Ghana), AS Dengeule (Côte d'Ivoire), Sunshine Star FC (Nigeria) et au Stade d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Il a remporté le prix du 2e meilleur buteur du championnat de Côte d'Ivoire avec le Stade d'Abidjan, nous dit-on.

«Je suis très heureux de rejoindre l'équipe du CAB. J'arrive dans un club tunisien qui a un projet ambitieux pour les années à venir. Je veux réussir et je donnerai le meilleur de moi-même», a déclaré le jeune Ivoirien après la signature du contrat qui expire le 30 juin 2020.