Tunisie: La situation financière désormais régularisée

A travers cette initiative législative, les députés veulent donner la possibilité aux agriculteurs de s'approprier ces terres, pour mieux y investir et améliorer leur rendement. Et étant donné que des situations similaires existent un peu partout dans le pays, une proposition a été faite par le secrétaire d'Etat aux domaines de l'Etat et aux affaires foncières de généraliser cet amendement aux 64 situations similaires.

Elle intervient suite aux contacts que les agriculteurs de la coopérative ont eu avec le gouvernement, les députés et les autorités régionales et locales pour revendiquer la régularisation de leur situation.

Cette initiative essaye, dans un premier temps, de régulariser la situation foncière des exploitants des terres domaniales agricoles, affiliés à la coopérative «Ennajah Al Filahi», dans l'objectif de restituer les droits à leurs propriétaires, de valoriser les terres domaniales agricoles et de renforcer leur rendement et leur intégration dans l'économie».

