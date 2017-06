Tunisie: L'entreprise saisit la justice

Il a noté par la suite que suite à l'article publié par l'organisation I Watch, daté du 14 juin 2017 et qui condamne la société Get Wirless Group de signer un marché public suspect avec le ministère de l'Education non conforme aux critères fixés dans le cahier des charges, ce point de presse a été tenu dans le but d'éclairer plusieurs points essentiels et d'infirmer ces informations auprès des médias et du public.

Manque de précision

Hatem Boulabiar a insisté sur la régularité du marché, indiquant que le marché public (des appareils brouilleurs) a été signé conformément aux critères du cahier des charges et a respecté les délais de livraison. Il a, par ailleurs, expliqué que la transaction a respecté les 15 critères du cahier des charges dont le système de contrôle à distance ou encore la ventilation... Tandis que I Watch a manqué de préciser dans son article le critère qui n'as pas été respecté. Boulabiar a ajouté lors de son intervention que ses dires sont argumentés par des preuves écrites et des documents qui prouvent que le marché conclu avec le ministère de l'Education est conforme aux normes.

«Notre société est active et présente dans plusieurs pays, elle est leader en mobile technology et ce n'est pas un hasard si le ministère de l'Education a déjà collaboré avec la société en 2015 et a remporté en 2010 des appels d'offres avec le ministère de l'Education. C'est malheureux qu'aujourd'hui nous devenions des suspects, non crédibles, à cause, entre autres, de mon appartenance au mouvement Ennahdha», explique-t-il.

Et pour résumer, le directeur a précisé encore que la société Get Wireless a respecté la signature de la convention, en date du 13 mars dernier, alors que l'échantillon des outils et équipements de brouilleurs ont été livrés, comme convenu, le 30 mai dernier, ce qui infirme les informations publiées par I Watch.

L'avocate de la société, Mme Sarra Bousnina, a pris la parole au terme de la conférence pour expliquer aux présents que Get Wireless Group entamera toutes les procédures judiciaires nécessaires contre I Watch et portera plainte pour atteinte à l'image de la société, à sa crédibilité ainsi qu'à l'image de son P.D.G.

«Cette conférence de presse n'est qu'un droit de réponse qui sera suivi d'un autre par écrit et qui sera publié dans des supports médiatiques», a-t-elle ajouté au terme de la conférence.