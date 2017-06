Afrique: Coupe CAF/ Sfax - La victoire en point de mire

Aussi, est-ce avec le cœur battant la chamade que l'ensemble s'apprête à croiser le fer ce soir avec son opposant en cette 4e journée du tour des groupes, Platinum Stars précisément.

La rencontre qui aura lieu sur le terrain de ce dernier, situé à l'extrême sud du continent, et dans des conditions atmosphériques épouvantables, la température variant ces derniers jours entre 5 et 8 degrés, n'ont pas atténué d'un iota le degré de concentration et le désir de se surpasser qui animent l'ensemble pour réaliser l'exploit ce soir au stade Royal Befoking de la ville de Rustenburg, située à quelque 170 kilomètres au nord-ouest de la capitale Johannesburg: «Ramener les trois points de la victoire, c'est notre leitmotiv commun», nous a confié le régisseur de l'équipe, Maher Hannachi, avant le départ dimanche dernier pour le sud du continent. Et d'ajouter: «Nous connaissons fort bien notre adversaire du jour que ce soit à travers le match qui nous a opposés il y a juste trois semaines à Sfax, ou lors des séances de visionnage par vidéo de certaines de ses autres rencontres disputées dans le cadre de cette épreuve continentale... C'est un adversaire qui dispose certes de point forts au niveau de son compartiment de l'entrejeu, mais aussi de lacunes défensives que nous devrons exploiter à bon escient», a-t-il enchaîné.

En fait, la supériorité technico-tactique sfaxienne lors du match aller disputé à Sfax était sans ambages... Elle s'est concrétisée par un net 3 à zéro. Et sans une certaine précipitation près des bois adverses, elle aurait pu être beaucoup plus éloquente.

La mission n'est toutefois pas ce soir une sinécure. Cela s'est manifesté à travers la ponctualité et le souci de se prémunir contre toute désagréable surprise lors des séances d'entraînement qui ont eu lieu au «M'hiri» au cours de la semaine dernière. Et puis, certaines défaillances parmi l'ensemble ne devraient pas peser lourd sur le rendement collectif. A ce titre, on relève les absences forcées du gardien titulaire, Rami Jridi, et du demi-pivot Karim Aouadhi, pour des raisons disciplinaires, ayant tous deux écopé lors de la dernière rencontre face au même adversaire d'un avertissement qui s'est avéré le second à l'actif de chacun d'eux. Et puis, la formation sera privée aussi des services de son latéral gauche, Slim Mahjebi, et de son demi offensif, Oussama Amdouni, pour des raisons de santé.

Leurs suppléants au poste ne manquent pas eux aussi de métier, comme c'est le cas du gardien longtemps acculé au banc des remplaçants, Mohamed Hédi Gaâloul en l'occurrence. Pour le poste de demi-pivot, Wassim Kamoun est maintenant disponible pour assurer la relève. Et puis, l'équipe récupèrera pour cette échéance son avant sénégalais Mohamed Waliou N'doye, qui vient de se remettre de quelques bobos musculaires. Ce qui devrait lui permettre de préserver ses automatismes et son allant.

Formation probable

Gaâloul, Methlouthi, Dagdoug, Meriah, Amamou, Kamoun, Niang, Sokary, Hannachi, Marzouki et N'doye.

Boujelbène en renfort

Il s'agit précisément de l'entraîneur de l'équipe de l'Elite du club, Anis Abdelkader Boujelbène, qui a été appelé en urgence à faire partie du staff technique pour prendre la relève de Jorge Costa. Les raisons qui ont été derrière cette décision reposent sur l'expérience consommée de cet entraîneur au long cours avec les jeunes. Et puis, il dispose d'une licence CAF qui l'autorise à assurer le coaching du bord de la touche au cours de la rencontre d'aujourd'hui, ce que les autres membres du staff n'ont pas.

Arbitrage camerounais

La rencontre, dont le coup d'envoi est prévu ce soir à 19h00 (H.L.), 18h00 (H.T.), sera dirigée par un staff arbitral camerounais, à sa tête Antoine Max Depadoux Effa.