Sénégal: Quand les montagnes d'ordures étouffent la ville - Les populations de Ziguinchor victimes de pollution

Des tas d'immondices dans les marchés, des montagnes d'ordures dans certains coins de rue. Ziguinchor pue et présente en ce moment un spectacle plus que désolant. La faute à l'évacuation des déchets et autres ordures, qui connait en ce moment de sérieux disfonctionnements avec la fermeture de la décharge de Mamatoro dans la commune de Enampor (arrondissement de Niassya). Depuis quelques semaines Ziguinchor est privée d'évacuation des ordures plongeant la ville dans un cocktail indescriptible surtout avec les premières gouttes de pluies qui sont tombées ces dernières 48 heures.

Entre les autorités municipales de Ziguinchor et les populations de Enampor, zone de déchargement des ordures, on s'adonne à un véritable jeu de ping pong. Les populations de cette zone avaient déversé leur colère dans la rue interdisant tout déchargement dans le site arguant les risques de maladies et d'agression de l'environnement dans la zone. Une situation durement ressentie par Ziguinchor et ses populations qui ne savent plus où déverser les ordures ménagères. Dans l'inquiétude la plus totale, les ménages déversent les ordures dans la rue. Du côté de la mairie de Ziguinchor on dégage toute responsabilité dans cette situation.

Et pour un des adjoints au maire qui préfère garder l'anonymat : «on a l'impression qu'il y'a des manœuvres tendant à nous déstabiliser car je ne peux pas comprendre que les populations aient levé leur interdiction et que l'autorité administrative tarde à autoriser la reprise des activités dans ce site. Nos camions sont là, on attend que l'aval de l'autorité administrative pour démarrer l'évacuation des ordures ... ».

Et cette même voix autorisée de renchérir : «Nous craignons des menaces d'épidémie. Nous sonnons l'alerte et nous interpellons le ministre de la santé, le ministre des collectivités locales et celui de l'environnement sur les dangers d'épidémie que pourrait engendrer une telle situation», alerte cette autorité municipale de Ziguinchor qui évoque des soubassements politiques, car selon ce collaborateur du maire de Ziguinchor : «A chaque fois, à la veille d'échéance politique, on enregistre une telle situation comme si on voulait torpiller notre travail et nous mettre en mal avec les populations. L'évacuation de déchets reste une compétence dévolue à l'Etat», lance-t-il. Douze million de franc CFA, c'est la contrepartie que la municipalité de Ziguinchor doit verser chaque année à la commune de Enampor.

Du côte de Ziguinchor, on déclare s'acquitter de cet engagement. Au mois de juin, c'est une somme de 7 millions qui est déjà versée par la mairie de Ziguinchor. En attendant, la colère va crescendo chez les commerçants et marchands des marchés de la ville. A cela s'ajoute l'inquiétude et le dépit des populations qui côtoient cette atmosphère insoutenable qui étouffe une ville devenue sale et très sale ces dernières semaines. La fameuse phrase de l'ex gouverneur de Ziguinchor Ibrahima Sakho : « Ziguinchor est sale et sombre ». Cette déclaration qui avait beaucoup fâché les autorités municipales de Ziguinchor est aujourd'hui d'actualité dans cette ville où jonchent des tas d'ordures partout.