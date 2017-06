Cette manche retour est placée sous le signe de la confirmation après la victoire remportée au match aller à Pretoria où les « Sang et Or » sont allés chercher une précieuse victoire (2-1).

L'Espérance de Tunis s'apprête à aborder ce soir sa quatrième sortie en phase des poules en position de leader du groupe C avec 7 points au compteur devançant Saint-George (5 points) et son adversaire du jour, Mamelodi Sundowns (4 points). Le dernier de la classe, Vita club, a toujours zéro point au compteur. C'est dire que Fakhreddine Ben Youssef et ses camarades ont intérêt à rester sur leur lancée en remportant la victoire ce soir, ce qui leur permettra de conserver leur leadership du groupe C, sachant que les deux premiers au classement se qualifieront aux quarts de finale.

Dhaouadi improbable

Le onze de départ qui foulera la pelouse de Radès ce soir connaîtra deux changements au grand maximum. Blessé, Chamseddine Dhaouadi est annoncé dans le doute. Ghaïlane Chaâlouli retrouvera son rang de titulaire après avoir purgé sa suspension. Quant à Saâd Bguir, il sera suspendu pour somme d'avertissements.

En défense, s'il y a donc un changement, il touchera l'axe central. S'il ne récupère pas à temps, Dhaouadi fera banquette ou au pire des cas, suivra le match sur les gradins. Ainsi, la charnière centrale sera formée de Machani et Talbi. S'il récupère à 100 %, Dhaouadi sera associé à Machani et à un degré moindre, Talbi. Mbarki et Chammam seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche.

Au milieu, Coulibaly sera associé à Chaâlali et Sassi. Badri et Ben Youssef animeront les couloirs droit et gauche de l'attaque, alors que Khénissi sera aligné en pointe.

Il est à noter que Faouzi Benzarti a récupéré Mohamed Ali Moncer. Selon les derniers échos, Moncer devra prendre place sur le banc des remplaçants et faire son entrée en cours de jeu.