Sénégal: Saer Seck président de Diambars - «Les échanges sont pour le moment extrèmement dynamiques»

«Je pense que chacun a sa méthode. Ça ne sert à rien de copier. Je pense que chacun doit réinventer se propre méthode en tenant compte des différentes réalités. Diambars est une structure qui existe, qui a sa propre réalité et qui a une dimension internationale. Diambars ne va pas se fondre dans l'OM, c'est quelque chose qui est claire de la part des dirigeants de Diambars. Cela n'empêche pas que nous puissions être ouverts. Diambars a fait ses preuves et a donné des résultats. Maintenant, c'est à nous d'inventer notre propre méthode pour être aussi efficace voire efficace».

«Il y a un certain nombre d'échanges après la visite du président de l'OM à l'institut Diambars. Nous sommes en train d'échanger. Diambars et l'OM se sont mis d'accord sur plusieurs axes. Ce sont des axes de coopérations techniques, de coopération pour l'intégration des jeunes joueurs de Diambars d'intégrer l'OM. Nous sommes également en train d'échanger sur des volets techniques d'investissements. Tout cela est en chantiers, le président n'a pas pu en dire beaucoup plus parce qu'il n'y a rien pour le moment qui soit hâté de manière définitive. Mais les échanges pour le moment sont extrêmement dynamiques».

L'Institut Diambars et la l'OM se sont accordés sur plusieurs axes de coopération allant dans le sens de raffermissements des liens entre les deux clubs dans le domaine technique, la formation et l'intégration des jeunes joueurs de Diambars au sein du club phocéen. Saer Seck Le président de l'institut de Saly indique que si tout reste en chantier, les échanges sont cependant extrêmement dynamiques.

