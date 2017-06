Tunisie: Le ministère de l'Intérieur se dote d'une direction générale des droits de l'Homme

L'inspection centrale enquêtera aussi sur les plaintes et requêtes relatives aux suspicions de corruption et abus de pouvoir ou tout autre dépassement commis par les agents ou structures du ministère.

Sur un autre plan, ce décret gouvernemental comprend des amendements au niveau de l'inspection centrale des services du ministère. Celle-ci assurera le contrôle de la gestion administrative et financière des différentes structures administratives et sécuritaires relevant du département de l'Intérieur.

La direction sera composée de deux structures. La première assurera la collaboration avec les mécanismes des droits de l'Homme et l'autre se chargera de l'écoute, des études et de l'orientation en matière de droits de l'Homme et des libertés publiques.

Cette nouvelle structure, qui remplace la direction générale des affaires politiques, se chargera de l'évaluation des programmes de formation destinés aux forces de sécurité intérieure et qui se rapportent aux droits de l'Homme et aux libertés publiques.

Par ailleurs, la direction assurera la coordination avec les organisations, associations et structures administratives, nationales et internationales, actives dans le domaine des droits humains.

