Tunisie: Images contre la torture

A la veille de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, le 26 juin, Nebras, en partenariat avec Dignity, a lancé un concours de scénario samedi soir dernier dans un restaurant de la médina de Tunis. Le concours, intitulé «Images contre la torture», sollicite la participation d'étudiants en cinéma, de jeunes professionnels et de cinéastes amateurs de moins de 30 ans pour qu'ils développent quatre types de contenus : films documentaires, films de fiction, films d'animation et spots. Objectif : informer et sensibiliser à la question de la réhabilitation des victimes. Nebras promet de produire les projets sélectionnés par un jury de professionnels du cinéma et des droits de l'homme en collaboration avec une société de production, qui fournira le matériel de tournage nécessaire ainsi qu'une équipe technique.

L'action humanitaire de Nebras commence à porter concrètement ses fruits : des centaines d'hommes et de femmes ont déjà été traités par les médecins de l'Institut. D'où l'idée de conforter les thérapies de réhabilitation offertes gratuitement par l'Institut par une action de sensibilisation visant un large public et touchant à l'art de l'image.

