L'Intersyndicale du quotidien Le Soleil porte plainte dès ce mercredi 21 juin devant le Procureur de la République et se constitue partie civile dans le but de dénoncer «le vol d'une centaine de bons de cadeaux de Noel d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA qui a été emportée».

L'auteur du vol qui aurait avoué son forfait serait, selon le communiqué de l'Intersyndicale, «un protégé du Directeur général Cheikh Thiam, qui a été formellement identifié parce que pris la main dans le sac». «Alors qu'il n'avait pas hésité à licencier deux agents pour fautes graves, pour celui-ci, il rechigne à faire preuve de la même célérité dans la réaction, à prendre les mesures qui s'imposent», déplorent les travailleurs du Soleil.

L'Intersyndicale «réclame une mission d'urgence de contrôle financier de la part des autorités compétentes». Les travailleurs se disent «déterminés à protéger l'outil de travail qu'est la SSPP LE SOLEIL». Et pour eux, «ces vols récurrents et autres malversations au sein de l'entreprise confortent l'Intersyndicale dans sa conviction que Monsieur Cheikh THIAM a atteint ses limites et n'a aucune prise dans la gestion de l'entreprise. Ce qui se traduit par ses absences répétées de l'entreprise».