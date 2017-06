Dakar accueille depuis hier, mardi 20 juin et ce pour trois jours, un atelier sur «Le renforcement de capacités d'experts régionaux sur les aspects liés à la réglementation et à la sécurité en matière de gestion des déchets chimiques et biologiques dangereux». Cette session de formation vise à mieux se prévenir des risques et menaces des déchets chimiques et biologiques.

Pour réduire les risques et menaces liés à la gestion des déchets chimiques et biologiques dangereux, une formation régionale s'est ouverte à Dakar depuis hier, mardi 20 juin. Placé sous le thème «Le renforcement de capacités d'experts régionaux sur les aspects liés à la réglementation et à la sécurité en matière de gestion des déchets chimiques et biologiques dangereux», l'atelier a vu la participation d'experts venant de huit pays.

Selon le conseiller technique du ministre de l'Environnement et du développement durable, Diomaye Dieng, «malgré la volonté des Etats à asseoir une économie forte, la production de déchets dangereux ne cesse d'augmenter». C'est pourquoi, dit-il, «vu la situation d'insécurité et de non sureté, avec les risques et menaces multiples à laquelle des déchets chimiques et biologiques mal contrôlés et mal gérés peuvent exposer les populations et l'environnement, il n'est plus nécessaire de revenir sur l'urgence du déroulement de ce projet dans nos pays très souvent confrontés à une insuffisance d'infrastructures et d'expertise nationales, en matière de gestion saine et écologiquement viable de telles matières ». Poursuivant son propos, le représentant du ministre de l'Environnement et du développement durable, Abdoulaye Bibi Baldé, dira qu'une «attention particulière doit être accordée à toutes ces préoccupations pour une atteinte des objectifs du développement durable d'ici 2030».

Pour sa part, la coordinatrice de ce projet financé par l'Union européenne (Ue), Blanca Palacios a fait savoir que «l'idée, c'est de créer un réseau d'experts en gestion de déchets chimiques et biologiques dangereux».

L'atelier qui prend fin demain jeudi 22 juin, devra donc permettre à notre pays de disposer d'une expertise régionale dans le domaine de la formation et de la sensibilisation sur la gestion des déchets chimiques et biologiques dangereux.