Afrique: La CAN en point de mire

Tout porte à croire que le démarrage de la nouvelle saison sera effectué après la CAN et ne dépassera pas le deuxième week-end du mois de novembre.

Prévue initialement mardi 4 juillet, la campagne de préparation débutera le dimanche 16, et ce, pour permettre aux joueurs d'observer des jours de repos supplémentaires après la débauche d'efforts en World League. Jacob Antonio, le sélectionneur national, estime que la période de trois mois sera largement suffisante pour effectuer un travail de fond touchant tous les aspects. La DTN est sur le point de finaliser un programme consistant et sanctionné par des tests grandeur nature. Le premier sparring-partner sera l'équipe olympique de Russie, attendue à Tunis au début du mois d'août.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.