La coalition Manco Wattu Sénégal a fait fasse à la presse ce mardi 20, juin au radisson blu. Les partisans ont présenté leurs listes et effectuer des échanges avec la presse concernant l'actualité politique.Momodou Diop Decroix qui a parlé au nom de la coalition a surtout axé son discours autour des préparations des élections législatives.

La hausse du nombre de listes a été abordé aussi par le secrétaire générale de AJPAS « en 2001 on avait une liste de 25 et en 2012 une liste de 24, aujourd'hui on en est à un nombre de 47, ce qui est un peu complexe. C'est pour cette cause que nous avions éprouvé le besoin d'adresser à son excellence le président Macky Sall une lettre pour faire l'audit des fichiers électoraux mais nous n'avons pas encore eu de retour ».

Decroix fait appel à une transparence totale qu'il juge au prime abord doit se commencer par la distribution des cartes qui ne sont pas encore disponible dans certains locaux. Et c'est à cet effet qu'il dit anormale que certaines cartes ne puissent pas toujours être à la dispositions de certains citoyens alors qu'il a eu l'information qu'un bon nombre de carte a été découverte enfouit par terre dans les régions de Touba et de Kaolack. « D'après nos échos il y'a une possibilité de pousser les élections et cela est peut être du au tonus et à la forte place ainsi qu'à la célébrité particulière qu'occupe notre coalition en ce moment. Mais je fais appelle à tout les leaders pour un bon déroulement des élections et encore une fois j'insiste sur la transparence ».

Mamadou Diop Decroix a aussi soutenu le besoin de former des jeunes au sein de leur coalition et projette de les envoyer à l'assemblée nationale. « Nous avons des jeunes armés jusqu'aux dents d'expériences et de compétences, très nombreux qui vont aller à l'assemblée et sont prêt rien que pour combattre au nom du peuple ».

Le syndicaliste Wally Zamoura a pris parole pour affirmer que les enseignants sont pour le soutien de Manko Wattu Sénégal.La bande a levé un coin du voile concernant leur programme une fois qu'elle sera à l'assemblée national comme revoir les textes de l'assemblée, aller trouver les anciens du PDS et les réinsérer au sein de la partie, combattre pour la stabilité des conditions des enseignant,énumèrent Zamoura . Il a notamment signalé quelques actes subis par les enseignants qu'il juge navrant.

Decroix sollicite l'Etat pour la distribution des cartes qu'il dit être au nombre de 65 000 carte qui doit être à la disposition des sénégalais. Et le 30 juillet 2017 le droit reviendra à la majorité.