Tunisie: Coupe CAF - Club Africain / Ellili « Nous avons mérité notre victoire »

Dos au mur dans le groupe A de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), le Club Africain de Tunis s'est fait peur mardi soir, à domicile, face au FUS Rabat, mais les «Rouge et Blanc» se sont totalement relancés en renversant leur adversaire dans les temps perdus, au terme d'un scénario de folie à l'occasion de la 4e journée. En l'emportant sur le fil devant le FUS Rabat (2-1) à Radès, le Club Africain (CA) garde espoir pour la qualification aux quarts de finale de la Coupe de la CAF.

Tout comme au match disputé à Rabat, le sort du duel qui a opposé le Club Africain au FUS Rabat a été décidé dans le temps additionnel. Contrairement au match précédent, c'est le FUS Rabat qui a ouvert cette fois-ci le match, avant de subir la loi des clubistes dans les dernières 20 minutes. Le club tunisien, devant un public tout simplement énorme, ne pouvait pas perdre cette rencontre capitale en vue des quarts de finale.

Après la victoire difficile face au FUS Rabat, le coach des Rouge et Blanc de Tunis, Chiheb Ellili, s'est confié aux médias présents à Rades et a affirmé que le match était très difficile étant donné que le Club Africain avait la pression et devait absolument s'imposer pour rester en course pour la qualification en quart de finale.

« Nous avons encaissé un but contre le cours du jeu, mais les joueurs n'ont pas jeté l'éponge et ont continué à y croire. A la reprise, j'ai fait participer des joueurs qui n'ont pas disputé la finale de la coupe et étaient plus frais physiquement et c'est ce qui a fait la différence. Nous avons mérité notre victoire qui est un joli cadeau à tous les supporters qui ont cru en nous jusqu'à la fin ».

Du coup, et après la victoire de Rivers United contre Kampala City (2-1) un peu plus tôt, voilà les 4 équipes du groupe à égalité. Avec cette victoire du Club Africain, tous les clubs de ce groupe A de la Coupe CAF en sont à six points après quatre journées.