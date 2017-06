Algérie: CAF Ligue des Champions - L'USM Alger vise la première place

C'est l'une des chocs de la 4ème journée de la phase des groupes de la CAF Ligue des Champions. L'USM Alger sera face au Zamalek du Caire ce mercredi pour un grand derby maghrébin au stade du 5 Juillet à Alger.

Ayant raté la victoire de peu lors du match disputé le 2 juin à Alexandrie (1-1) pour le compte de la 3e journée en se faisant rejoindre au score dans le temps additionnel, l'USMA aura à cœur de s'offrir le Zamalek et augmenter ainsi ses chances de qualification pour le prochain tour de la CAF Ligue des Champions. De plus, les derbies nord-africains ont de tout temps été très disputés. Néanmoins, Les Rouge et Noir d'Alger se montrent optimistes. Face à une équipe aguerrie pour ce genre de rendez-vous continental, les gars de Soustara sont appelés à réaliser le match parfait s'ils veulent s'assurer la première place du groupe.

« On aura en face un adversaire coriace et notre mission s'annonce difficile, mais on n'a pas d'autre choix que de gagner. Nous devons coûte que coûte arracher les précieux trois points de la victoire qui vont nous permettre de faire un grand pas vers la qualification, a affirmé le coach belge de l'USMA Paul Put dans des propos relayés par l'APS. Après avoir affronté le Zamalek au match aller, nous avons désormais une idée plus claire sur les points forts et les points faibles de notre adversaire », a ajouté l'ancien sélectionneur du Burkina Faso.

Pour le Rouge et Noir Benkhemassa, l'USM Alger « est appelée à poursuivre sa belle série après avoir aligné de bons résultats en championnat ces derniers temps, surtout à la fin où on a gagné lourdement face à la JS Saoura, et on doit poursuivre sur cette lancée ce mercredi face au Zamalek en Ligue des champions pour espérer prendre le fauteuil de leader de ce groupe. On a un avantage que de jouer chez nous et devant nos supporters à deux reprises, on doit en profiter pour assurer cette première place, notre premier objectif en ce moment, a confié Benkhemassa au micro de le nos confrères du Buteur.

Côté ambiance, on s'attend à une très grande foule, surtout que le match se jouera en soirée et qui devrait créer une atmosphère de folie avec les couleurs et une marée humaine composée de nos valeureux supporters qui adorent ce genre de rencontres électriques en soirée face à des formations égyptiennes. Ils doivent nous soutenir à fond la caisse car en face, il y aura un adversaire très compliqué à jouer. Je leur promets que l'équipe est bien consciente de ce qui l'attend dans ce match pour réaliser une victoire, en tout cas, on ne va pas lésiner sur les efforts pour les rendre heureux et faire une belle fête en fin de match avec une victoire évidemment.»

Cette rencontre comptant pour la 4ème journée de la CAF Ligue des Champions sera dirigée par le Sud-africain Victor Miguel de Freitas Gomes, assisté de ses compatriotes Lindikhaya Bolo et Sandile Dilikane. L'autre match de cette poule opposera mercredi aussi les Libyens du Ahly Tripoli aux Zimbabwéens de Caps United au stade Tayeb M'hiri de Sfax (Tunisie).