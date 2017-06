Angola: Lunda Norte - Le Haut-commissariat des Nations Unies appelle au soutien des réfugiés

Dundo — Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies en Angola, Pierring Aylara, a plaidé mercredi dans la ville de Tchitato (Lunda Norte), pour un soutien accru pour répondre aux besoins des réfugiés dans le pays.

Pierring Aylara parlait dans un des centres d'accueil de réfugiés, à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des réfugiés, célébré le 20 Juin.

Ainsi, en dépit de l'hospitalité et de la générosité des autorités locales afin d'accueillir plus de 30.000 réfugiés, ces derniers ont besoin, à l'heure actuelle, de plus de soutien et d'abris, de la nourriture, de l'eau, entre autres, pendant que des efforts sont déployés pour le retour de la paix en République démocratique du Congo (RDC).

Assistée par divers organismes des Nations Unies, la cérémonie a été marquée par un culte œcuménique qui a réuni des représentants de différentes congrégations religieuses d'Angola et de la RDC.

Toujours dans le cadre de la journée du 20 juin, des biens ont été remis aux réfugiés qui sont stationnés dans la province de Lunda Norte (nord d'Angola).

Il y a également eu lieu des matchs de football, du théâtre, des jeux pour enfants, des concours et une conférence sur le thème: « Conflits ethniques et solutions», organisés par le HCR et des Services des réfugiés des Jésuite.