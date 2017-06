Ils ont fui leur village à cause du conflit en Casamance ; ce sont les déplacés, des dizaines de milliers recensés dans la région (dix mille dans le département de Ziguinchor) qui mènent une vie précaire dans leur localité d'accueil. Pas d'assistance, de soutien de l'Etat, ces populations déplacées qui ont abandonné depuis des années leurs terres occupées par les bandes armées et infestées de mines, plaident pour une négociation de leur retour dans leur village respectif, en attendant la paix définitive en Casamance.

Malgré le retour progressif de certains dans leur village qu'ils avaient abandonnés, les déplacés, pour la plupart, reste en situation difficile dans la région de Ziguinchor. Badem, dans le département de Ziguinchor est un exemple typique de localités qui peinent encore à retrouver ses habitants. Ils sont plus de dix mille déplacés dans le département de Ziguinchor qui vivent de façon précaire. La vie urbaine qu'ils sont contraints d'adopter, depuis des années, n'est pas de tout repos. Bourama Toumboul Sané qui a quitté son Badem natal depuis Mars 1991, déplore le manque d'assistance et de soutien des autorités. « Outre le CICR qui nous apporte assistance nous sommes laissés à nous-mêmes et nous sommes des paysans ... Nous menons une vie précaire dans les localités d'accueil comme Ziguinchor, on survit difficilement et l'Etat semble nous ignorer complètement ... »

Dépourvus de moyens, ils se heurtent à la conjoncture économique qui sévit dans les zones urbaines. Une situation qui se fait durement ressentir par les déplacés du département de Bignona à l'image de ceux-là qui sont à Diaboudior, dans l'arrondissement de Sindian qui risque de déserter leurs terres d'origine, faute d'assistance : « ils sont revenus, ils ont construit, mais leurs maisons sont tombées. Ils sont complètement découragés. On les accueille, mais on ne peut pas les nourrir. L'ANRAC nous promet, mais rien cette agence n'intervient pas dans cette zone ; c'est vraiment désolant ... » déplore la 2e adjointe au maire de la commune de Diaboudior Madame Maimouna BADJI qui explique le calvaire de ces déplacés qui ont vu leur maison affaissée.

La même situation règne chez les déplacés du département de Ziguinchor qui ne peuvent pas retourner dans leur village pris entre la présence des bandes armées et la présence des mines dans leurs terres. « Il n'y a des villages qui présentent l'image de village fantôme comme Badem ; pas même la présence d'animaux domestiques, il n'y a rien dans ces villages, nous ne pouvons pas retourner chez nous ... », se désole le Président des déplacés du département de Ziguinchor, Toumboulou Sané qui lance cette phrase pathétique : « nous sommes en train de pleurer par ce qu'on vit mal » et comme si cela ne suffisait pas , il ajoute : «Pour cultiver nous sommes obligés de débourser 30.000 francs CFA à 75.000 francs CFA pour louer une parcelle dans les localités d'accueil»

Pendant ce temps, leurs terres infestées de mines sont abandonnées. Avec cet hivernage qui s'annonce, leur inquiétude va crescendo chez ces déplacés. Négocier leur retour dans leur village respectif, c'est ce que prônent ces déplacés : « On nous parle d'un comité de négociation, c'est bien pour la paix mais nous voulons qu'on négocie pour qu'on puisse retourner travailler nos terres, en attendant d'aller à la table de négociation », plaide Toumboulou Sané qui martèle ; « Nous sommes des Sénégalais sans terre ... » Une dizaine de villages abandonnés dans la zone de Diaboudior , le retour des déplacés mise en branle depuis quelques années, se poursuit avec une panoplie de difficultés et de contraintes pour ces déplacés pris entre le marteau de la conjoncture et l'enclume d'un manque de soutien net d'assistance de l'Etat complètement indiffèrent à leur triste sort.