Congo-Brazzaville: Taekwondo - Le Congo prend part à la 28ème Assemblée générale de la Fédération mondiale

Les travaux de l'Assemblée générale seront couplés au championnat du monde de la discipline, dans les versions hommes et dames. Le Congo n'a aligné qu'une seule compétitrice venue de la diaspora, Beverly Matoméné, qui sera accompagnée par son entraineur de nationalité française. « Le choix a été porté sur Beverly Matoméné parce qu'elle est active en France aussi du fait de ses performances », a expliqué Thomas Moutala. Sur la crise que traverse le Taekwondo au plan national, le secrétaire général adjoint a lancé un appel à l'unité et au sens de la responsabilité à l'ensemble des taekwodoins pour l'avancement de la discipline. « Les cadres du ministère des Sports doivent aussi regarder la situation du taekwondo congolais autrement pour mieux la régler », a-t-il déclaré en espérant que les conclusions de la 28ème assemblée générale de la WTF aient des répercussions positives sur la nouvelle orientation à donner à la marche de la Fecotae.

