Sénégal: Ibrahima Diagne coordonnateur de l'UCG sur l'ésprit des 3 initiatives - «Nous voulons changer de paradigme»

Pour ce qui est de l'initiative Quartier zéro déchet, le coordonnateur de l'Ucg dira qu'elle tourne autour de 43 projets de quartiers retenus, après le lancement de l'appel à projets, il y a de cela plus d'un an. Chaque quartier retenu va faire, selon lui, des opérations de propreté, de la sensibilisation, du recyclage de déchets, dans le but de permettre une amélioration du cadre de vie. Il n'en dira pas moins concernant la Cellule de veille et de sensibilisation qui, à son avis, «va permettre d'engager des actions préventives». Donc, «la cellule va permettre de surveiller là où il y a les dépôts sauvages, de surveiller là où les charrettes déposent leurs déchets, mais surtout de sensibiliser les populations par le billet des délégués de quartier», a-t-il laissé entendre.

Sur les objectifs visés par de telles initiatives, le Coordinateur de l'Ucg, Ibrahima Diagne a laissé entendre que «nous voulons changer de paradigme» en plaçant «les populations au cœur du dispositif de propreté». De manière plus claire, il explique que l'idée est de passer de la gestion des déchets, qui consiste uniquement à la collecte et au transport des déchets, à la gestion de la propreté urbaine. Donc, pour lui, «il faut que les acteurs communautaires jouent leur participation».

