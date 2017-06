Sénégal: Projet de partenariat - l'OM ouvre une passerelle à l'institut Diambars

L'Olympique de Marseille a jeté les bases d'un futur partenariat avec l'institut Diambars à travers la visite que son président Jacques-Henri Eyraud effectue depuis quelques jours au Sénégal. Dans ce cadre, il a émis des possibilités de collaboration pour un avenir proche avec les responsables de cette académie et de permettre aux jeunes footballeurs sénégalais de rejoindre le club phocéen.

« On en discute avec les fondateurs de l'Académie. Il y a beaucoup de clubs en Europe qui voudraient avoir un outil de travail. Il suffit de marcher dans les allées de ce centre de formation pour comprendre que cela respire le football, avec des valeurs de qualités », a indiqué Jacques-Henri Eyrauld, président de l'Om qui a fait face à la presse hier, mardi 20 juin, en présence des membres du club olympien dont l'ancien international Basile Boly.

«Les jeunes qui ont été formés à Diambars ont un potentiel incroyable»

Autrement dit, il s'agit de créer une passerelle entre le club phocéen et la filière qui, selon le dirigeant marseillais a montré toute son efficacité. «L'objectif est de permettre aux jeunes sénégalais de rejoindre l'Olympique de Marseille en fonction des capacités qu'ils occupent sur le terrain et en terme de besoins dans différentes catégories. Cela fait partie des sujets que l'on discute et j'espère que cela aboutira dans les prochains jours et le plutôt sera le mieux. Les jeunes qui ont été formés à Diambars ont un potentiel incroyable», précise-t-il. «On est allé voir beaucoup de centres qui ont la réputation d'être les meilleurs. On va continuer à comprendre, mieux comment organiser la filière, ses besoins et apporter des réponses concrètes aux acteurs de la formation sénégalaise », ajoute-t-il tout en saluant devant l'association des supporters marseillais, la place qu'occupe le Sénégal dans l'histoire du club phocéen.

Sur ce, il en a profité pour donner le message de reconnaissance aux acteurs du football sénégalais en pensant à Boubacar Sarr «Locotte», Abdoulaye Diallo, Pape Fall, Habib Béye, Mamadou Niang, Souleymane Diawara entre autres figures sénégalaises de l'OM.