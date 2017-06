Sénégal: Jacques-Henri Eyraud, sur les ambitions du club phocéen - «l'OM va aller à son rythme en espérant aller le plus loin possible»

Atteindre le plus haut niveau et participer aux grandes compétitions européennes. C'est autour de ces deux axes que les dirigeants de l'OM entendent bâtir leur stratégie pour la prochaine saison de Ligue 1 française. Jacques-Henri Eyrauld, président du club phocéen l'a réitéré hier, mardi 20 juin, devant les nombreux supporters marseillais qui l'ont accueilli à la maison de la presse.

«Le premier acte, c'est une meilleure performance sportive. On souhaite augmenter les résultats, faire en sorte que l'Om soit chaque année en concurrence avec les grands clubs de ligue 1 et participer aux grandes compétitions comme la Ligue des champions. On sait que cela va prendre du temps. La concurrence a pris un peu d'avance avec de très gros moyens. L'OM va aller à son rythme en espérant aller le plus loin possible», a-t-il déclaré.

Le président Eyrauld annonce qu'après la 5ème place qualificative au tour préliminaire de la Ligue des champions, l'OM a l'ambition de renforcer son effectif et de viser plus haut lors de la prochaine saison.

«Le football français a des qualités indéniables, mais il a un certain retard et sur certaines ligues européennes qui ont pris de l'avance grâce à une manne financière acquise des droits télé. Ce n'est pas encore le cas en France même si les droits télé arrivent à un niveau important. C'est un travail que nous nous sommes engagés à faire»

Olympique de marseille : 160 000 supporters sénégalais répertoriés

Dakar est à la place 6ème place des villes qui comptent le plus de supporters de l'OM dans le monde. C'est le Président, Jacques-Henri Eyrauld qui l'a souligné hier, mardi 20 juin, pour magnifier la présence active des inconditionnels du club phocéen au Sénégal. Le président de l'OM est même, on ne peut plus précis en faisant mention de 160 000 sénégalais sur les 5 millions de supporters présents sur la page officielle du club de la Cannebière. Ce rang devrait, selon le président de l'OM, à contribuer à une plus grande participation dans la marche du club. «Dakar est la sixième ville la plus importante en nombre de supporters dans le monde. Ce qui devrait, permettre aux supporters de participer à la vie du club à travers des échanges et commentaires sur les réseaux sociaux», a-t-il fait remarquer.