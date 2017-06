Congo-Brazzaville: Savoir raison garder !

opinion

Que les alertes de toute nature se multiplient sur les réseaux sociaux et dans les médias qui se nourrissent de l'inquiétude humaine n'a rien de bien surprenant alors que se profile à l'horizon national une échéance politique majeure.

Mais qu'elles donnent à penser que le Congo, notre Congo, se trouve au bord de l'abîme en raison de conflits supposés qui dresseraient une partie de la classe dirigeante contre une autre n'est ni sérieux ni raisonnable.

Dans ce domaine comme dans bien d'autres il faut savoir raison garder. Et donc se référer aux bonnes sources avant de prendre pour argent comptant les rumeurs, les cancans, les insinuations qui agitent une partie de la société civile.

S'il est vrai que la situation dans une partie du département du Pool a fait renaître, de façon diffuse mais indiscutable, les craintes que la reconstruction de notre pays avait fait disparaître au sortir des guerres civiles de 1997 et 1998 il l'est tout autant que le Congo est aujourd'hui l'un des pays les plus stables, sinon même le plus stable, de l'Afrique centrale. Même si les difficultés financières générées par l'effondrement brutal des cours du pétrole sur les marchés mondiaux ont impacté durement la sphère économique la paix intérieure n'a pas été mise en danger ; il suffit pour s'en convaincre de parcourir le pays du nord au sud et de l'est à l'ouest.

Comme l'a dit récemment dans nos propres colonnes le ministre de la Défense le général Charles Richard Mondjo, l'Etat s'emploie à mettre hors d'état de nuire les fanatiques qui terrorisent la population dans l'espoir, insensé bien sûr, que les acquis démocratiques des deux dernières années - la nouvelle Constitution notamment - seront remis en question à la faveur d'un soulèvement populaire. Et tout indique qu'il y parviendra rapidement, ce qui permettra la tenue des élections législatives et locales sur toute l'étendue du territoire.

Que la tension constatée ici et là se traduise par des divergences de vues ou de stratégies entre l'un ou l'autre des acteurs de cette remise en ordre n'a rien de surprenant ni de choquant dès lors qu'elle reste circonscrite, donc modérée. Comme il revient à la plus haute autorité de l'Etat, le président de la République, d'y veiller l'on peut être certain que le climat s'apaisera très vite et que le double scrutin du mois de juillet se déroulera donc dans une ambiance détendue.