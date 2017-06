Gabon: Le rapport critique de la Francophonie sur la présidentielle

« Cette différence de traitement entre les résultats du Haut-Ogooué et ceux de l'Estuaire n'a pas permis de lever tous les doutes sur la sincérité des résultats tels qu'issus des urnes », souligne le document. C'est la phrase que l'on retient de ce rapport : le « doute » de la Francophonie sur la sincérité des résultats. Et en cela l'OIF rejoint les conclusions de l'Union européenne, mais aussi de l'Union africaine qui avait, elle aussi, fait part de ses « doutes » dans un rapport paru en novembre dernier.

Enfin, sur le résultat de la présidentielle, la Francophonie fait ce rappel : Bruxelles et d'autres partenaires du Gabon ont demandé un recomptage des voix. Plus important, le document, validé par Michaëlle Jean, constate que la Cour constitutionnelle a annulé les résultats de 21 bureaux de vote dans l'Estuaire, soit 10 000 voix, sur demande formulée par Ali Bongo. Et que la Cour a rejeté la demande de Jean Ping d'annulation des résultats dans le Haut-Ogooué, « au coeur du contentieux ».

Le rapport de la mission de l'Union européenne -dépêchée au Gabon lors de la présidentielle d'août 2016, contestée par Jean Ping- avait déjà mis en cause la sincérité du scrutin et avait demandé un recomptage des voix dans la province du Haut-Ogooué. Ce qui n'a pas été fait. Une autre importante mission était sur place au Gabon lors de l'élection, il s'agit de la mission de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). RFI s'est procuré le rapport de la mission, qui n'est pas encore public, mais que les autorités gabonaises ont reçu.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.