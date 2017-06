Sénégal: Maîtrise de l'inflation - Le PM loue le rôle joué par l'UNACOIS

Lors de la rencontre tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement, M. Dionne a également loué la contribution des commerçants et industriels à "l'organisation de la commercialisation de la production agricole", au "financement des projets des femmes" et au "développement de l'entreprenariat local".

Le Premier ministre "a mis en exergue le dynamisme du partenariat entre l'Etat du Sénégal et l'UNACOIS" et a souligné "la nécessité d'en assurer un suivi constant et une évaluation permanente", rapporte Seydou Guèye.

A l'occasion de cette rencontre, écrit M. Guèye, le chef du gouvernement "a (... ) salué le leadership et l'engagement de l'UNACOIS aux côtés de l'Etat, qui ont permis, durant la période 2012-2017, d'aboutir à des résultats tangibles portant sur la baisse des prix des denrées (riz, sucre, huile), la maîtrise de l'inflation et l'absence de pénuries".

Dakar — Le Premier ministre Mahammed Dionne salue "le leadership" de l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (UNACOIS) qui a permis à l'Etat, selon lui, d'arriver à "des résultats tangibles" en ce qui concerne la baisse des prix des denrées alimentaires et la maîtrise de l'inflation.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.