Cameroun: Agression - Les nouvelles de Maahlox Le Vibeur

Lorsque nous voulons entamer la chanson « le bon plantain », une dame surgit une batte de Baseball à la main avec du monde derrière elle. On se dit qu'elle veut venir danser avec l'artiste. D'où la réaction de Maahlox comme on le voit sur la vidéo. « La scène s'est produite sans une intervention du service de sécurité », regrette notre source.

D'après lui, l'agression est l'oeuvre de la présumée Ingrid Essaka alias Ferrari. « Il est pratiquement 2h lorsque nous nous rendons au Djeuga Palace pour une soirée de Moêt et de Chandon, nous avons été accueillis et bien installés. Dès 4h, on introduit l'artiste Maahlox le vibeur. Il devait faire une prestation sur trois chansons à savoir « Tu as combien ? », « Tu es dedans » et « le Bon plantain ».

