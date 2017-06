Guinée Equatoriale: Biens mal acquis - Le tribunal écarte les demandes de la défense, début du procès

Et puis épilogue de ce bras de fer judiciaire, le tribunal autorise la Cored à rester sur le banc des parties civiles et le procès des biens mal acquis peut enfin commencer.

Alors ce matin, les avocats de la défense se sont attaqués à la recevabilité de l'une des parties civiles, la Coalition pour la restauration d'un Etat démocratique en Guinée équatoriale (Cored), une association représentant 19 partis d'opposition et que la défense voit d'un très mauvais œil. « Cette association veut faire un procès politique et mettre le tribunal sous influence », disent les avocats. « La Cored, c'est une arme de destruction massive qui veut juger le régime équato-guinéen », s'est insurgé maître Sergio Tomo.

Le premier procès en France dit des biens mal acquis, qui a repris ce lundi 19 juin. Le tribunal a fini de purger toutes les demandes en nullité et les demandes de renvoi soulevées par la défense. Le procès de Teodorin Obiang, pour blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption, va pouvoir commencer. Le vice-président équato-guinéen et fils du chef de l'Etat est toujours absent de son box.

